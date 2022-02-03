Kadam.net - промышленные объемы трафика под все вертикали | 90% отчисл

Отправлено Сегодня, 12:09

Kadam.net — одна из крупнейших рекламных сетей, основанная в 2012 году.



Многие из вас уже знакомы с нами, а со многими нам только предстоит познакомиться. Сегодня мы возвращаемся на форумы и хотим коротко рассказать, как мы менялись на протяжении последних нескольких лет.





В 2019 году после смены команды в Kadam.net начался этап больших реформ и изменений. Это открыло новые возможности для наших партнеров, появились новые таргетинги и рекламные форматы в кабинете рекламодателя, был запущен абсолютно новый кабинет вебмастера с подробнейшей статистикой, постоянно улучшалась антифрод-система, добавлялись новые инструменты для упрощения работы.





А поглощение тизерной сети ClicksCloud позволило еще сильнее нарастить экспертизу по тизерным паблишерам и рекламодателям, благодаря чему в Kadam.net одни из самых высоких отчислений по тизерам на рынке.





Эти и другие изменения сделали работу наших коллег — рекламодателей, вебмастеров и RTB-партнеров — еще более комфортной и прибыльной.





Kadam сегодня — это более 300 МЛРД показов в месяц, а также:





— Native, Banner, Push и другие популярные форматы рекламы;

— Качественный WW-трафик;

— Собственная универсальная антифрод-система и антифрод-отдел;

— Возможности гибкого таргетинга и бюджетирования;

— Встроенная детальная аналитика;

— CPC, CPM и CPA Target;

— Оптимизация и ведение кампаний «под ключ» — бесплатно для крупных рекламодателей.





Что мы можем предложить владельцам сайтов и порталов:





— Абсолютно новый удобный кабинет с подробнейшей статистикой;

— Только та реклама, которую вы захотите видеть на своем сайте — с выкупом до 100% ;

— Универсальные форматы монетизации сайтов;

— Повышенный доход за счет прямых рекламодателей;

— Удобный доступ к рекламным форматам, в т.ч. конструктор нативной рекламы;

— Отсутствие санкций со стороны поисковых систем;

— Одни из самых высоких отчислений на рынке — 90%;

— Еженедельные выплаты.





На текущий момент в нашей команде работает более 150 человек из 7 стран. Это профессионалы, которые понимают специфику своей работы и готовы в любой момент ответить на ваш вопрос.



С каждым годом мы растём и развиваемся. Давайте делать это вместе!









Для рекламодателей

Для вебмастеров

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E-mail: support@kadam.net

Skype: support@kadam.net

Telegram: kadamchat