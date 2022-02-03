Kadam.net - промышленные объемы трафика под все вертикали | 90% отчисл

Kadam.net — одна из крупнейших рекламных сетей, основанная в 2012 году.
Многие из вас уже знакомы с нами, а со многими нам только предстоит познакомиться. Сегодня мы возвращаемся на форумы и хотим коротко рассказать, как мы менялись на протяжении последних нескольких лет.
В 2019 году после смены команды в Kadam.net начался этап больших реформ и изменений. Это открыло новые возможности для наших партнеров, появились новые таргетинги и рекламные форматы в кабинете рекламодателя, был запущен абсолютно новый кабинет вебмастера с подробнейшей статистикой, постоянно улучшалась антифрод-система, добавлялись новые инструменты для упрощения работы.
А поглощение тизерной сети ClicksCloud позволило еще сильнее нарастить экспертизу по тизерным паблишерам и рекламодателям, благодаря чему в Kadam.net одни из самых высоких отчислений по тизерам на рынке.
Эти и другие изменения сделали работу наших коллег — рекламодателей, вебмастеров и RTB-партнеров — еще более комфортной и прибыльной.
Kadam сегодня — это более 300 МЛРД показов в месяц, а также:
— Native, Banner, Push и другие популярные форматы рекламы;
— Качественный WW-трафик;
— Собственная универсальная антифрод-система и антифрод-отдел;
— Возможности гибкого таргетинга и бюджетирования;
— Встроенная детальная аналитика;
— CPC, CPM и CPA Target;
— Оптимизация и ведение кампаний «под ключ» — бесплатно для крупных рекламодателей.
Что мы можем предложить владельцам сайтов и порталов:
— Абсолютно новый удобный кабинет с подробнейшей статистикой;
— Только та реклама, которую вы захотите видеть на своем сайте — с выкупом до 100% ;
— Универсальные форматы монетизации сайтов;
— Повышенный доход за счет прямых рекламодателей;
— Удобный доступ к рекламным форматам, в т.ч. конструктор нативной рекламы;
— Отсутствие санкций со стороны поисковых систем;
— Одни из самых высоких отчислений на рынке — 90%;
— Еженедельные выплаты.
На текущий момент в нашей команде работает более 150 человек из 7 стран. Это профессионалы, которые понимают специфику своей работы и готовы в любой момент ответить на ваш вопрос.
С каждым годом мы растём и развиваемся. Давайте делать это вместе!
Для рекламодателей
Для вебмастеров
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E-mail: support@kadam.net
Skype: support@kadam.net
Telegram: kadamchat