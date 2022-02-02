Обмен BTC, ETH, USDT, Тинькоф, Сбер, ЯД, WMZ, PM, Альфа, Наличные

Отправлено Вчера, 19:42

Во всех направлениях

Наличные, Яндекс Деньги ( ЮMoney ) , Криптовалюта, Битокоин(BTC), Эфир(ETH), Тезер(USDT), WebMoney(WMZ,WMR) Вебмани, Вмр, ВМЗ, Киви(Qiwi и др. тереминалы), Телемани, Биткоин, Рerfect Money(Перфект),Лигпей(Liqpay), Окпей, PAYEER ,

только продажа: payza(Alertpay), PayPal(PP), Skrill, moneybookers(Скрил Манибукерсы) , Паксум, Егопей, BTC-E Code, RBK Money, W1, Деньги@Mail.ru

Ввод-Вывод: любая карта Виза или Мастеркард Россия и Снг(моментально), Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ24(Telebank). Денежные переводы Контакт (Contact), Unistream, Anelik, PrivatMoney



ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ПОВОДУ ОБМЕНА по Контактам:

Сайт: https://x-obmen.biz



Telegram

https://t.me/stepaobmen

https://t.me/stepakip



Viber +79615885693

WhatsApp +79615885693

Вконтакте vk.com/obmentut



Skype: stepakip



Время работы:

7 дней в неделю с 9:00 до 00:00



Условия обмена:

Вы переводите деньги первыми. Далее, как только деньги поступают нам, тут же следует перевод вам!Все, обмен закончен!

1. Минимальной суммы нет, есть мин. комиссия равная 100 рублей или 2 $

(Мин.комиссия на вывод в банк 150р) Мин. комиссия по крипте, пайпал, скрилл, паер = 3$

2. Меняем в основном ВМ людям с начальным аттестатом и выше, либо БЛ > 20, либо с момента вашей реги прошло более года. В противном случае, меняемся только с теми у кого деньги введены из реала(через терминал, автомат, карту, банковский перевод), с Псевдонимами и свежерегаными счетами не работаем.

Аналогично проходят обмены с ЯД деньги должны быть введены из реала(через терминал, автомат, карту, банковский перевод) или с момента вашей реги прошло более полугода.( Можем попросить проглядеть ваши кошельки с помощью teamviewer или попросить скрины истории операций в ЯД и ВМ)

3.Обмен происходит следующим образом: Вы переводите деньги первыми. И без всяких протекций и т.п.(это не обсуждается)Про обмен в примечании не пишем.Далее, как только деньги поступают мне,тут же следует перевод вам!Все, обмен закончен!

4. Обмен происходит моментально.(не более 3-4минут)

5. Все разговоры о обмене только через ICQ, Skype, Telegram

6.С ГРЯЗЬЮ НЕ РАБОТАЕМ, с кидалами тоже (со случайными переводами, протекциями и т.п.)

7. Можем отказать в обмене без объяснения причин. В случае, если вы заливаете грязь или совершаете любые действия , которые приносят убыток нашему сервису или ваш платеж по любым причинам отзывается либо оспаривается, Вы возмещаете ущерб полностью!!

Гарантии

- Персональный аттестат Вебмани c высоким БЛ, WMID 181631368878

- QIWI: +7925****212

- Идентифицированный ЯД 410015****0338

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