Ищем арбитражников для сервиса «Перевозка 24» прямой рекламодатель

Наш диспетчерский интернет-сервис помогает владельцам строительной и грузовой техники искать новых клиентов на свои услуги. А тем, кто нуждается в грузоперевозках или аренде спецтехники оперативно найти выгодный вариант. На данный момент в базе сайта 407 934 частных объявлений, все из которых оплачены (здесь нет бесплатных объявлений, как на авито). ГЕО проекта: Россия и страны ближнего зарубежья. Удобный функционал сайта с нужными фильтрами, обратной связью и возможностью заказа услуги в ближайшем радиусе действия. Дополнительно через сервис можно заказать автобус, лимузин или даже водный транспорт.
Мы приглашаем арбитражников, владельцев сайтов и администраторов групп в соц. сетях смежной тематики заработать вместе с нами.
Семь вариантов получения партнёрской прибыли:
1) 50% от суммы оплаты за публикацию объявлений
2) 40% от суммы оплаты за продление объявлений
3) 30% от суммы пополнения баланса в личном кабинете
4) 20% от суммы оплаты за подъём объявлений
5) 10% от заработка привлечённых партнёров
6) 15 руб. за каждый добавленный заказ в сервис
7) 100 руб. за каждый заказ, взятый исполнителем в работу
Мы предлагаем:
- консультирование и взаимопомощь по телефону, электронке или в чате
- промо материалы и баннеры популярных размеров
- функционал для интегрирования объявлений на свой сайт
- доступ в сообщество партнёров.
Минимальная выплата 500 руб. Вывод средств от 3-х рабочих дней.
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Сообщение отредактировал reklamabender: Сегодня, 12:53