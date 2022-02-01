Ищем арбитражников для сервиса «Перевозка 24» прямой рекламодатель

Отправлено Сегодня, 12:52

Наш диспетчерский интернет-сервис помогает владельцам строительной и грузовой техники искать новых клиентов на свои услуги. А тем, кто нуждается в грузоперевозках или аренде спецтехники оперативно найти выгодный вариант. На данный момент в базе сайта 407 934 частных объявлений, все из которых оплачены (здесь нет бесплатных объявлений, как на авито). ГЕО проекта: Россия и страны ближнего зарубежья. Удобный функционал сайта с нужными фильтрами, обратной связью и возможностью заказа услуги в ближайшем радиусе действия. Дополнительно через сервис можно заказать автобус, лимузин или даже водный транспорт.



Мы приглашаем арбитражников, владельцев сайтов и администраторов групп в соц. сетях смежной тематики заработать вместе с нами.

Семь вариантов получения партнёрской прибыли:

1) 50% от суммы оплаты за публикацию объявлений

2) 40% от суммы оплаты за продление объявлений

3) 30% от суммы пополнения баланса в личном кабинете

4) 20% от суммы оплаты за подъём объявлений

5) 10% от заработка привлечённых партнёров

6) 15 руб. за каждый добавленный заказ в сервис

7) 100 руб. за каждый заказ, взятый исполнителем в работу

Мы предлагаем:

- консультирование и взаимопомощь по телефону, электронке или в чате

- промо материалы и баннеры популярных размеров

- функционал для интегрирования объявлений на свой сайт

- доступ в сообщество партнёров.



Минимальная выплата 500 руб. Вывод средств от 3-х рабочих дней.

Пишите в телеграм @sitepolice или сразу переходите на сайт

https://perevozka24.ru/franshiza

Сообщение отредактировал reklamabender: Сегодня, 12:53