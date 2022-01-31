Чистейшие фото/сканы документов с селфи для любых нужд

Отправлено Сегодня, 11:12

В продаже чистые, неюзанные комплекты фото/сканов документов (РФ, Европа, USA) под любые виды верификаций: БК, qiwi, цупис, webmoney, МФО и др.

Документы отдаются строго в одни руки (реально следим за этим, ведем базу данных). Есть комплекты специально для МФО с высоким кредитным рейтингом и отсутствием просрочек.

Цены (снижены):

- комплект фото/сканы паспорта РФ - 100 руб.

- фото паспорта РФ + снилс - 200 руб.

- фото паспорта РФ + снилс + селфи с паспортом - 300 руб. (идеально под БК, МФО и др).

- фото паспорта РФ + снилс + селфи с паспортом + кредитная история (ОКБ/НБКИ) - 400 руб.

- фото паспорта РФ + селфи с паспортом + аккаунт госуслуг (подтвержденный)

- водительские удостоверения РФ - 100 руб.

- паспорта и ID CARD стран Европы, USA (наличие уточняйте у оператора)

- подтвержденные аккаунты госуслуг - 40 руб/шт

- оказываем услуги отрисовки любых документов (обсуждается индивидуально)

Документы отсортированы по городам, полу, возрасту. Паспорта проходят обязательную первичную проверку на действительность. Так что вероятность того, что вы купите невалидный комплект близка к нулю. Если же такое все таки произошло - разумеется вы получите замену.

Поиск и подбор комплектов под ваши требования - бесплатно!

Контакты (работаем 24/7):

e-mail: skrill-box@yandex.ru

телеграм: @bull2, @BangiBang11