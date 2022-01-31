Чистейшие фото/сканы документов с селфи для любых нужд

В продаже чистые, неюзанные комплекты фото/сканов документов (РФ, Европа, USA) под любые виды верификаций: БК, qiwi, цупис, webmoney, МФО и др.
Документы отдаются строго в одни руки (реально следим за этим, ведем базу данных). Есть комплекты специально для МФО с высоким кредитным рейтингом и отсутствием просрочек.
Цены (снижены):
- комплект фото/сканы паспорта РФ - 100 руб.
- фото паспорта РФ + снилс - 200 руб.
- фото паспорта РФ + снилс + селфи с паспортом - 300 руб. (идеально под БК, МФО и др).
- фото паспорта РФ + снилс + селфи с паспортом + кредитная история (ОКБ/НБКИ) - 400 руб.
- фото паспорта РФ + селфи с паспортом + аккаунт госуслуг (подтвержденный)
- водительские удостоверения РФ - 100 руб.
- паспорта и ID CARD стран Европы, USA (наличие уточняйте у оператора)
- подтвержденные аккаунты госуслуг - 40 руб/шт
- оказываем услуги отрисовки любых документов (обсуждается индивидуально)
Документы отсортированы по городам, полу, возрасту. Паспорта проходят обязательную первичную проверку на действительность. Так что вероятность того, что вы купите невалидный комплект близка к нулю. Если же такое все таки произошло - разумеется вы получите замену.
Поиск и подбор комплектов под ваши требования - бесплатно!
Контакты (работаем 24/7):
e-mail: skrill-box@yandex.ru
телеграм: @bull2, @BangiBang11