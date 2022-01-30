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Электронные платежные системы

Автор темы Fawelil, Вчера, 20:35

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#1 Fawelil

Fawelil

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Отправлено Вчера, 20:35

Электронные платежные системы - это система расчета между физическими и юридическими лицами при совершении финансовых операций безналом. Зарегистрироваться можно бесплатно, затем предоставляется счет в фиатных валютах или криптовалюте. При необходимости нужно пройти верификацию аккаунта. При выборе ЭПС нужно обозначить следующие условия: представляет ли ЭПС услуги в регионе, где зарегистрирована, способы ввода и вывода средств должны быть такими, которыми можно воспользоваться, комиссии по операциям, отзывы. Среди популярных электронных платежных систем можно отметить Advcash, Perfect Money, Payeer, Skrill, Webmoney, Qiwi, ЮMoney, PayPal. Под свои требования можно выбрать подходящую и надежную ЭПС, если что в помощь вот этот материал https://profinvestme...ayment-systems/
 

 


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