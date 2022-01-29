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Novotel Resort Красная Поляна

Автор темы tyukin, Сегодня, 04:36

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Отправлено Сегодня, 04:36

На высоте 960м над морем, в живописнейшем месте, которое окружают Кавказские горы, в поселке Эсто-Садок, что находится на известном российском курорте «Красная Поляна», расположился замечательный отель "Novotel Resort Красная Поляна" . До отеля можно добраться из Сочи и Адлера, а его локация удобна тем, что совсем недалеко находятся станции «Горной карусели» — канатной дороги с подъемниками.

Для питания на территории отеля предусмотрено два современных заведения. Это уютный лобби-бар с большим разнообразием напитков и панорамный ресторан The Grill, где гостям будут предложены изысканные аппетитные блюда высокой кухни.

В SPA-центре отеля можно хорошо провести время и расслабиться в парной и финской сауне, снять напряжение в массажном кабинете, восстановить силы и улучшить внешний вид и состояние здоровья посредством спа-программ и косметологических процедур.

Во время отдыха в отеле его вы сможете полноценно заниматься горнолыжным спортом, благодаря функционированию подъемников, разнообразию горнолыжных трасс и наличию лыжехранилища.

 

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Сообщение отредактировал tyukin: Сегодня, 04:59

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