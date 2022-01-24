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Партнерская программа Xoffers с прямыми офферами в вертикалях форекс,

Автор темы Xoffers, Сегодня, 06:29

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#1 Xoffers

Xoffers

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Отправлено Сегодня, 06:29

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Xoffers - двухуровневая партнерская программа торговых сигналов. Продвигай безлимитные форекс и крипто сигналы и зарабатывай на торгующем трафике вместе с нами!
 
Монетизируйте ВСЮ свою аудиторию, даже тех, кто уже имеет регистрации у брокеров. 
 
 
Наши приложения:
  • vfxAlert -  сигналы для бинарных опционов
  • xSignals - форекс и крипто сигналы
 
Наши условия:
  • Платим до 70% RevShare за каждую покупку в лицензионном магазине
  • Платим 5% от всех продаж привлеченных партнеров
  • Конвертируем трафик с регистрацией у брокера
  • Принимаем любой немотивированный трафик с любого ГЕО
  • Предоставляем статистику в режиме реального времени
  • Создаем конвертящие креативы и промо материалы
  • Поддерживаем и вдохновляем партнеров 24/7
 
Почему трейдеры используют наши сигналы:
  • Два вида сигналов в одном приложении и по единой цене
  • Форекс сигналы 24/5, крипто сигналы 24/7
  • Дополнительные индикаторы для анализа рынка
  • Аналитические инструменты и торговая платформа в одном окне
  • Возможность выставление автоматических ордеров прямо из приложения
  • Бесплатные обучающие материалы для новичков
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс приложения
  • Круглосуточная служба поддержки
 
Регистрируйся на Xoffers.one и напиши нам по указанным контактам, мы дадим специальную скидку на лицензию для прогрева твоей аудитории! 
 

Связаться с нами:

Skype - live:.cid.ab8ba376d7c65b0e
Email - support@xoffers.one
Telegram - @Xoffers_one
 

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