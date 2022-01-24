Партнерская программа Xoffers с прямыми офферами в вертикалях форекс,

Xoffers - двухуровневая партнерская программа торговых сигналов. Продвигай безлимитные форекс и крипто сигналы и зарабатывай на торгующем трафике вместе с нами!
Монетизируйте ВСЮ свою аудиторию, даже тех, кто уже имеет регистрации у брокеров.
Наши приложения:
Наши условия:
- Платим до 70% RevShare за каждую покупку в лицензионном магазине
- Платим 5% от всех продаж привлеченных партнеров
- Конвертируем трафик с регистрацией у брокера
- Принимаем любой немотивированный трафик с любого ГЕО
- Предоставляем статистику в режиме реального времени
- Создаем конвертящие креативы и промо материалы
- Поддерживаем и вдохновляем партнеров 24/7
Почему трейдеры используют наши сигналы:
- Два вида сигналов в одном приложении и по единой цене
- Форекс сигналы 24/5, крипто сигналы 24/7
- Дополнительные индикаторы для анализа рынка
- Аналитические инструменты и торговая платформа в одном окне
- Возможность выставление автоматических ордеров прямо из приложения
- Бесплатные обучающие материалы для новичков
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс приложения
- Круглосуточная служба поддержки
Регистрируйся на Xoffers.one и напиши нам по указанным контактам, мы дадим специальную скидку на лицензию для прогрева твоей аудитории!
Связаться с нами:
Skype - live:.cid.ab8ba376d7c65b0e
Email - support@xoffers.one
Telegram - @Xoffers_one