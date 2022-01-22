Три лайфхака для покупок на Алиэкспресс, экономьте еще больше!

Отправлено Вчера, 20:03

В этой статье речь пойдет не о банальных промокодах, скидках и распродажах, а об интересных возможностях повысить кэшбэк. Приготовьтесь запоминать!

Повышенный кэшбэк с расширения

Мегабонус (создайте аккаунт) ваш кэшбэк будет увеличиваться согласно такой схеме: При активации с браузерного расширенияваш кэшбэк будет увеличиваться согласно такой схеме:

Для пользователей 1-5 уровней бонус равен +2 уровням в программе лояльности;

Для пользователей 6 уровня бонус равен +1 уровню в программе лояльности;

Для пользователей 7 уровня бонус не начисляется.

Такая акция действует на покупки во всех магазинах, но только на браузерах Chrome и Яндекс.

Бонусы за покупки на Алиэкспресс

Начисляются дополнительные бонусы за покупки в этом магазине. Каждый месяц бонус отличается, например в октябре равен 8% за покупки в российских магазинах и 5% за покупки во всех.

Увидеть, получили ли вы бонус, можно в разделе «Мой кэшбэк». В строке, где записаны данные о покупке на AliExpress, появится информация о бонусе.

Важное уточнение: бонусный кэшбэк начисляется только для России и стран СНГ (не для Украины), а также не начисляется за покупку неаффилиатных товаров.

Активация повышенного кэшбэка

Загляните перед покупкой на главную страницу нашего сайта или в виджет мобильного приложения — там вы сможете найти повышенный кэшбэк на Алиэкспресс и другие магазины.

Если сейчас там нет такой акции, значит, количество доступных активаций закончилось — каждую неделю добавляются новые!

Мегабонус. При регистрации по моей ПРОМО ссылке подарок повышенный кэшбэк и +2 уровня в программе лояльности на неделю.

— надёжный и удобный кэшбэк-сервис для покупок в интернет-магазинах.

- отличный сервис, предоставляющий кэшбэк из порядка 2000 магазинов. Имеется программа лояльности, с помощью которой постоянные покупатели будут получать повышенный кэшбек.

MegaBonus работает с такими магазинами как: AliExpress, BangGood, Ebay, LaModa, GearBest, Связной и многие другие. Также имеется возможность получать кэшбэк совершая оплату в Booking, Aviasales, Delivery Club и других.

Делать покупки в интернет-магазинах стало еще проще с мобильным приложением от Мегабонуса. Теперь совершить покупку товара можно с любой точки мира, главное, чтобы мобильное устройство было подключено к интернету.

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В некоторых магазинах и категориях размер кэшбека может доходить до 90%, в результате чего вы можете получить товар практически бесплатно;

- для большего удобства предусмотрены мобильное приложение и браузерное расширение (плагин) Backit;

- выводить деньги, которые вы сэкономите на покупках, можно множеством удобных способов;

имеется партнерская программа — приглашайте друзей в Backit и зарабатывайте на их покупках. вы будете получать 75% от прибыли сервиса с покупок реферала в первые 30 дней и до 80% после этого срока; — приглашайте друзей в Backit и зарабатывайте на их покупках. вы будете получать 75% от прибыли сервиса с покупок реферала в первые 30 дней и до 80% после этого срока;

- регулярно предоставляются скидки, акции, промокоды и купоны от Backit для еще большей экономии денежных средств при покупках;

- возможность получать кэшбэк как в онлайн-магазинах, так и за сканирование QR-кодов с обычных чеков.

Сервис Backit позволяет получать кэшбек 3-мя различными способами:

- через официальный сайт;

- браузерное расширение;

- мобильное приложение.