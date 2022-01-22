Три лайфхака для покупок на Алиэкспресс, экономьте еще больше!

В этой статье речь пойдет не о банальных промокодах, скидках и распродажах, а об интересных возможностях повысить кэшбэк. Приготовьтесь запоминать!
Повышенный кэшбэк с расширения
При активации с браузерного расширения Мегабонус (создайте аккаунт) ваш кэшбэк будет увеличиваться согласно такой схеме:
Для пользователей 1-5 уровней бонус равен +2 уровням в программе лояльности;
Для пользователей 6 уровня бонус равен +1 уровню в программе лояльности;
Для пользователей 7 уровня бонус не начисляется.
Такая акция действует на покупки во всех магазинах, но только на браузерах Chrome и Яндекс.
Бонусы за покупки на Алиэкспресс
Начисляются дополнительные бонусы за покупки в этом магазине. Каждый месяц бонус отличается, например в октябре равен 8% за покупки в российских магазинах и 5% за покупки во всех.
Увидеть, получили ли вы бонус, можно в разделе «Мой кэшбэк». В строке, где записаны данные о покупке на AliExpress, появится информация о бонусе.
Важное уточнение: бонусный кэшбэк начисляется только для России и стран СНГ (не для Украины), а также не начисляется за покупку неаффилиатных товаров.
Активация повышенного кэшбэка
Загляните перед покупкой на главную страницу нашего сайта или в виджет мобильного приложения — там вы сможете найти повышенный кэшбэк на Алиэкспресс и другие магазины.
Если сейчас там нет такой акции, значит, количество доступных активаций закончилось — каждую неделю добавляются новые!
Мегабонус. При регистрации по моей ПРОМО ссылке подарок повышенный кэшбэк и +2 уровня в программе лояльности на неделю.
— надёжный и удобный кэшбэк-сервис для покупок в интернет-магазинах.
- отличный сервис, предоставляющий кэшбэк из порядка 2000 магазинов. Имеется программа лояльности, с помощью которой постоянные покупатели будут получать повышенный кэшбек.
MegaBonus работает с такими магазинами как: AliExpress, BangGood, Ebay, LaModa, GearBest, Связной и многие другие. Также имеется возможность получать кэшбэк совершая оплату в Booking, Aviasales, Delivery Club и других.
Делать покупки в интернет-магазинах стало еще проще с мобильным приложением от Мегабонуса. Теперь совершить покупку товара можно с любой точки мира, главное, чтобы мобильное устройство было подключено к интернету.
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В некоторых магазинах и категориях размер кэшбека может доходить до 90%, в результате чего вы можете получить товар практически бесплатно;
- для большего удобства предусмотрены мобильное приложение и браузерное расширение (плагин) Backit;
- выводить деньги, которые вы сэкономите на покупках, можно множеством удобных способов;
- имеется партнерская программа — приглашайте друзей в Backit и зарабатывайте на их покупках. вы будете получать 75% от прибыли сервиса с покупок реферала в первые 30 дней и до 80% после этого срока;
- регулярно предоставляются скидки, акции, промокоды и купоны от Backit для еще большей экономии денежных средств при покупках;
- возможность получать кэшбэк как в онлайн-магазинах, так и за сканирование QR-кодов с обычных чеков.
Сервис Backit позволяет получать кэшбек 3-мя различными способами:
- через официальный сайт;
- браузерное расширение;
- мобильное приложение.