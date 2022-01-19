Advance partners

Отправлено Сегодня, 10:31

Центр образовательных технологий Advance на рынке более 11 лет.



Основные направления: online курсы развития памяти, интеллекта и ускоренного изучения иностранных языков, а также курсы эффективного чтения и детской мотивации.



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Фиксация по последнему клику;

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Ваша комиссия: от 10% до 30% от всех покупок;

Стоимость курсов и тренингов от $240 до $2 690;

Средний чек $650;

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Подошла к концу первая рабочая неделя в 2022 году! Поздравляем

В понедельник стартуют наши топовые марафоны. Марафоны Advance - это лучшие бесплатные продающие мероприятия с самыми высокими средними чеками!

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✏ "Марафон мотивации и обучения детей" ( https://advance-club...uchenija_detej/ ) - лучшее мероприятие для родителей и педагогов, которые хотят замотивировать своих детей учиться самостоятельно и не мучиться с их с домашними заданиями!

Марафон подходит тем, кто:

Хочет мотивировать своего ребенка учиться самостоятельно

Хочет перестать переживать, что ребенок не хочет учиться

Переживает о будущем своего ребенка

Хочет, чтобы обучение проходило с удовольствием

Спикер: Николай Ягодкин

Старт: каждый понедельник в 19:00 (мск)

Средний чек: 61 800 руб.

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✏ Марафон "Как выучить английский за 3 месяца с нуля до разговора" ( https://advance-club...eng_motivation/ ) - самый большой бесплатный марафон по изучению английского языка!

На марафоне можно узнать:

Почему у многих не получается начать говорить на английском

Почему погружение в среду не работает

Подводные камни обучения по скайпу

Какая должна быть нагрузка и скорость обучения, чтобы не бросить

Спикер: Николай Ягодкин

Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск)

Средний чек: 42 500 руб.

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https://docs.google....t#gid=184212674 )✏ Интеллектуальный марафон "Приведи свой мозг в тонус" ( https://advance-club...j_mozg_v_tonus/ ) - бесплатный онлайн-интенсив личного развития!

На марафоне можно узнать:

Как поддерживать мозг в тонусе

Как работать без выгораний и стрессов

Как восполнять свою энергию

Как прокачать интеллектуальную выносливость

Спикеры: Николай Ягодкин, Елена Лебедева

Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск)

Средний чек: 39 600 руб.

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Всем продуктивной пятницы и отличных выходных!