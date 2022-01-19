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Advance partners

Автор темы dianabulatovaa, Сегодня, 10:31

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Сообщений в теме: 2

#1 dianabulatovaa

dianabulatovaa

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:31

Центр образовательных технологий Advance на рынке более 11 лет.

Основные направления: online курсы развития памяти, интеллекта и ускоренного изучения иностранных языков, а также курсы эффективного чтения и детской мотивации.

Преимущества партнерской программы Advance:

  • 2 уровня;
  • Фиксация по последнему клику;
  • Срок закрепления реферала: 1 год;
  • Ваша комиссия: от 10% до 30% от всех покупок;
  • Стоимость курсов и тренингов от $240 до $2 690;
  • Средний чек $650;
  • Высокая конверсия продающих бесплатных мероприятий;
  • Клиент, в среднем по системе, делает 2-3 покупки;
  • Прозрачная статистика по заказам;
  • Готовые промо-материалы;
  • Ежемесячные конкурсы.

 


Подошла к концу первая рабочая неделя в 2022 году! Поздравляем
 
В понедельник стартуют наши топовые марафоны. Марафоны Advance - это лучшие бесплатные продающие мероприятия с самыми высокими средними чеками!  
Рекламируйте любой! ⬇
 
✏ "Марафон мотивации и обучения детей" (https://advance-club...uchenija_detej/) - лучшее мероприятие для родителей и педагогов, которые хотят замотивировать своих детей учиться самостоятельно и не мучиться с их с домашними заданиями! 
 
Марафон подходит тем, кто: 
 
Хочет мотивировать своего ребенка учиться самостоятельно 
Хочет перестать переживать, что ребенок не хочет учиться 
Переживает о будущем своего ребенка 
Хочет, чтобы обучение проходило с удовольствием  
 
Спикер: Николай Ягодкин 
Старт: каждый понедельник в 19:00 (мск) 
Средний чек: 61 800 руб. 
 
Рекламные материалы здесь
 (https://drive.google...14weeN6ZBmBws9Q)Информация о покупателях здесь (https://docs.google....#gid=1875876807
 
✏ Марафон "Как выучить английский за 3 месяца с нуля до разговора" (https://advance-club...eng_motivation/)  - самый большой бесплатный марафон по изучению английского языка! 
 
На марафоне можно узнать: 
 
Почему у многих не получается начать говорить на английском 
Почему погружение в среду не работает 
Подводные камни обучения по скайпу 
Какая должна быть нагрузка и скорость обучения, чтобы не бросить 
 
Спикер: Николай Ягодкин
Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск) 
Средний чек: 42 500 руб.
 
Рекламные материалы здесь
 (https://drive.google...7qNF9JisRg4vzCh)Информация о покупателях здесь
 
 (https://docs.google....t#gid=184212674)✏ Интеллектуальный марафон "Приведи свой мозг в тонус" (https://advance-club...j_mozg_v_tonus/) - бесплатный онлайн-интенсив личного развития! 
 
На марафоне можно узнать: 
 
Как поддерживать мозг в тонусе
Как работать без выгораний и стрессов 
Как восполнять свою энергию 
Как прокачать интеллектуальную выносливость
 
Спикеры: Николай Ягодкин, Елена Лебедева 
Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск) 
Средний чек: 39 600 руб. 
 
Рекламные материалы здесь
 (https://drive.google...neOlwyblmUIdTxG)Информация о покупателях здесь (https://docs.google....t#gid=184212674
 
 Всем продуктивной пятницы и отличных выходных!

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На правах рекламы

#2 Advance Partners

Advance Partners

    Новичок

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  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:25

Центр образовательных технологий Advance на рынке более 11 лет. 

 

Основные направления: online курсы развития памяти, интеллекта и ускоренного изучения иностранных языков, а также курсы эффективного чтения и детской мотивации.

 

Преимущества партнерской программы Advance: 

  • 2 уровня;
  • Фиксация по последнему клику;
  • Срок закрепления реферала: 1 год;
  • Ваша комиссия: от 10% до 30% от всех покупок;
  • Стоимость курсов и тренингов от $240 до $2 690;  
  • Средний чек $650; 
  • Высокая конверсия продающих бесплатных мероприятий;
  • Клиент, в среднем по системе, делает 2-3 покупки;
  • Прозрачная статистика по заказам;
  • Готовые промо-материалы;
  • Ежемесячные конкурсы.

 

 

 


  • 0

#3 Advance Partners

Advance Partners

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:59

Подошла к концу первая рабочая неделя в 2022 году! Поздравляем
 
В понедельник стартуют наши топовые марафоны. Марафоны Advance - это лучшие бесплатные продающие мероприятия с самыми высокими средними чеками!  
Рекламируйте любой! ⬇
 
✏ "Марафон мотивации и обучения детей" (https://advance-club...uchenija_detej/) - лучшее мероприятие для родителей и педагогов, которые хотят замотивировать своих детей учиться самостоятельно и не мучиться с их с домашними заданиями! 
 
Марафон подходит тем, кто: 
 
Хочет мотивировать своего ребенка учиться самостоятельно 
Хочет перестать переживать, что ребенок не хочет учиться 
Переживает о будущем своего ребенка 
Хочет, чтобы обучение проходило с удовольствием  
 
Спикер: Николай Ягодкин 
Старт: каждый понедельник в 19:00 (мск) 
Средний чек: 61 800 руб. 
 
Рекламные материалы здесь
 
Информация о покупателях здесь
 
✏ Марафон "Как выучить английский за 3 месяца с нуля до разговора" (https://advance-club...eng_motivation/)  - самый большой бесплатный марафон по изучению английского языка! 
 
На марафоне можно узнать: 
 
Почему у многих не получается начать говорить на английском 
Почему погружение в среду не работает 
Подводные камни обучения по скайпу 
Какая должна быть нагрузка и скорость обучения, чтобы не бросить 
 
Спикер: Николай Ягодкин
Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск) 
Средний чек: 42 500 руб.
 
Рекламные материалы здесь
 
Информация о покупателях здесь
 
✏ Интеллектуальный марафон "Приведи свой мозг в тонус" (https://advance-club...j_mozg_v_tonus/) - бесплатный онлайн-интенсив личного развития! 
 
На марафоне можно узнать: 
 
Как поддерживать мозг в тонусе
Как работать без выгораний и стрессов 
Как восполнять свою энергию 
Как прокачать интеллектуальную выносливость
 
Спикеры: Николай Ягодкин, Елена Лебедева 
Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск) 
Средний чек: 39 600 руб. 
 
Рекламные материалы здесь
 
Информация о покупателях здесь
 
Всем продуктивной пятницы и отличных выходных!

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