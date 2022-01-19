Advance partners

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В понедельник стартуют наши топовые марафоны. Марафоны Advance - это лучшие бесплатные продающие мероприятия с самыми высокими средними чеками!
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✏ "Марафон мотивации и обучения детей" (https://advance-club...uchenija_detej/
) - лучшее мероприятие для родителей и педагогов, которые хотят замотивировать своих детей учиться самостоятельно и не мучиться с их с домашними заданиями!
Марафон подходит тем, кто:
Хочет мотивировать своего ребенка учиться самостоятельно
Хочет перестать переживать, что ребенок не хочет учиться
Переживает о будущем своего ребенка
Хочет, чтобы обучение проходило с удовольствием
Спикер: Николай Ягодкин
Старт: каждый понедельник в 19:00 (мск)
Средний чек: 61 800 руб.
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На марафоне можно узнать:
Почему у многих не получается начать говорить на английском
Почему погружение в среду не работает
Подводные камни обучения по скайпу
Какая должна быть нагрузка и скорость обучения, чтобы не бросить
Спикер: Николай Ягодкин
Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск)
Средний чек: 42 500 руб.
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На марафоне можно узнать:
Как поддерживать мозг в тонусе
Как работать без выгораний и стрессов
Как восполнять свою энергию
Как прокачать интеллектуальную выносливость
Спикеры: Николай Ягодкин, Елена Лебедева
Старт: каждый понедельник в 20:00 (мск)
Средний чек: 39 600 руб.
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Всем продуктивной пятницы и отличных выходных!