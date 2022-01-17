[Service]MASSIVE DDOS/ Мгновенное тестирование вашего ресурса.

Отправлено Вчера, 15:47

Доброго времени суток форумчане!

Предлагаю вам качественный сервис атак- быстрое решение ваших проблем, мгновенное тестирование вашего ресурса.

Преимущества ддос сервиса:

-Пройдены проверки на соседних торговых площадках;

-Работа через гарант-сервис приветствуется за ваш счет;

-При возникновении каких-либо проблем Money Back (за оставшееся время либо не при выполнении заказа);

-Платный тест 5-10 минут-5 USD -(проверенным клиентами или за отзыв тест бесплатный);

-При заказе от 3 дней действуют скидки -(SPECIAL PRICE для постоянных клиентов);

-Мониторинг атакуемых объектов-(в сети 24/7);

-100% Анонимность -(о нашем сотрудничестве не узнают);

-Начинаю атаку сразу после оплаты;

-Могу отказать в выполнении заказа без объяснения причин;

-Работаю без посредничества приватным софтом;

-Многие виды атак -(http/https/tcp/udp/ip/syn/post/get).

Цены могут быть изменены в зависимости от сложности защиты атакуемого ресурса.

Цены/Price:

-Цены на слабые ресурсы.

Сутки (от) - 45 USD - Day

Неделя (от) - 280 USD - Week

Месяц (от) - 1000 USD - Month

-Цены на средние ресурсы.

Сутки (от) - 110 USD - Day

Неделя (от) - 550 USD - Week

Месяц (от) - 1550 USD - Month

-Цены на защищенные.

Сутки (от) - 180 USD - Day

Неделя (от) - 1000 USD - Week

Месяц (от) - 2600 USD - Month

При заказе сразу пишите: (site.com, ip-port, срок на который нужен вам DDoS, бюджет).

Принимаю Bitcoin и крипту ( QIWI и другие способы оплаты по договоренности).

Контакты/Contacts:

-Telegram

@DDMassAtt

t.me/DDMassAtt

@DDMassAtt_Support

t.me/DDMassAtt_Support

Перед заказом сверяйте контакты, не попадайтесь на мошенников.

Работаю строго по этим контактам, при надобности верификация в ЛС на форуме, где пройдена проверка.

Пройденные проверки: