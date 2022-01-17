[Service]MASSIVE DDOS/ Мгновенное тестирование вашего ресурса.

Доброго времени суток форумчане!
Предлагаю вам качественный сервис атак- быстрое решение ваших проблем, мгновенное тестирование вашего ресурса.
Преимущества ддос сервиса:
-Пройдены проверки на соседних торговых площадках;
-Работа через гарант-сервис приветствуется за ваш счет;
-При возникновении каких-либо проблем Money Back (за оставшееся время либо не при выполнении заказа);
-Платный тест 5-10 минут-5 USD -(проверенным клиентами или за отзыв тест бесплатный);
-При заказе от 3 дней действуют скидки -(SPECIAL PRICE для постоянных клиентов);
-Мониторинг атакуемых объектов-(в сети 24/7);
-100% Анонимность -(о нашем сотрудничестве не узнают);
-Начинаю атаку сразу после оплаты;
-Могу отказать в выполнении заказа без объяснения причин;
-Работаю без посредничества приватным софтом;
-Многие виды атак -(http/https/tcp/udp/ip/syn/post/get).
Цены могут быть изменены в зависимости от сложности защиты атакуемого ресурса.
Цены/Price:
-Цены на слабые ресурсы.
Сутки (от) - 45 USD - Day
Неделя (от) - 280 USD - Week
Месяц (от) - 1000 USD - Month
-Цены на средние ресурсы.
Сутки (от) - 110 USD - Day
Неделя (от) - 550 USD - Week
Месяц (от) - 1550 USD - Month
-Цены на защищенные.
Сутки (от) - 180 USD - Day
Неделя (от) - 1000 USD - Week
Месяц (от) - 2600 USD - Month
При заказе сразу пишите: (site.com, ip-port, срок на который нужен вам DDoS, бюджет).
Принимаю Bitcoin и крипту ( QIWI и другие способы оплаты по договоренности).
Контакты/Contacts:
-Telegram
@DDMassAtt
t.me/DDMassAtt
@DDMassAtt_Support
t.me/DDMassAtt_Support
Перед заказом сверяйте контакты, не попадайтесь на мошенников.
Работаю строго по этим контактам, при надобности верификация в ЛС на форуме, где пройдена проверка.
Пройденные проверки: