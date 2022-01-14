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EU ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ И КАРТЫ i CARD|PAYSERA|REVOLUTИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

Автор темы nomadshop, 14 янв 2022 11:27

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#1 nomadshop

nomadshop

    Новичок

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Обычный

Отправлено 14 Январь 2022 - 11:27

Nomadshop = мы делаем любые платежные системы, на своих дропов, которые находятся на связи.
Возможно как изготовление на граждан Евросоюза, так и на граждан СНГ.
Если чего то не видите в списке = пишите.

Что делаем в основном:
 

 

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Готовые аккаунты на физов Евросоюз и бизнес аккаунты Англии
Дропы подконтрольные, за время работы на форуме аккаунты не уводились, но доступы настоятельно просим менять,
доп фото и действия возможны.

Верифицированные аккаунты
Bunq / Бунк
Revolut / Револют
Icard / айкард
Monese / Мониз
Monzo / Монзо
Wirex / Вайрекс
AdvCash / Адв кеш
Blackcatcard / Блэккет
Transferwise/ Трансфервайз
Tide, Anna bank, Payhawk,
Starling / Старлинг

Neteller / Нетеллер
Skrill / Скрилл
Paypall / ПэйПалл
ecoPayz / Экопейз
Paysera / Пайсера

Аккаунты бирж:
Cryptocom / Криптоком
Binance / Бинанс
Coinbase / Коинбейз
Bitpanda / Битпанда
Localbitcoin / Локалбиткоин
Работаем с радостью через гаранта, срок выполнения работ максимально оперативно, с погрешностью на время верификации каждой конторы.

Контакты для связи:https://t.me/nomadshop

 


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