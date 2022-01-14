EU ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ И КАРТЫ i CARD|PAYSERA|REVOLUTИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

Отправлено 14 Январь 2022 - 11:27

Nomadshop = мы делаем любые платежные системы, на своих дропов, которые находятся на связи.

Возможно как изготовление на граждан Евросоюза, так и на граждан СНГ.

Если чего то не видите в списке = пишите.



Что делаем в основном:







Готовые аккаунты на физов Евросоюз и бизнес аккаунты Англии

Дропы подконтрольные, за время работы на форуме аккаунты не уводились, но доступы настоятельно просим менять,

доп фото и действия возможны.



Верифицированные аккаунты

Bunq / Бунк

Revolut / Револют

Icard / айкард

Monese / Мониз

Monzo / Монзо

Wirex / Вайрекс

AdvCash / Адв кеш

Blackcatcard / Блэккет

Transferwise/ Трансфервайз

Tide, Anna bank, Payhawk,

Starling / Старлинг



Neteller / Нетеллер

Skrill / Скрилл

Paypall / ПэйПалл

ecoPayz / Экопейз

Paysera / Пайсера



Аккаунты бирж:

Cryptocom / Криптоком

Binance / Бинанс

Coinbase / Коинбейз

Bitpanda / Битпанда

Localbitcoin / Локалбиткоин

Работаем с радостью через гаранта, срок выполнения работ максимально оперативно, с погрешностью на время верификации каждой конторы.



Контакты для связи:https://t.me/nomadshop