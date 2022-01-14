Ural-obmen.ru — выгодный сервис обмена

Ural-obmen.ru — это обменник валют, позволяющий оперативно и по выгодному курсу обменять самые популярные виды криптовалют, а так же фиатные денежные средства по комфортному курсу.
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Bitocoin
Litecoin
Ethereum
USDT (ERC20 & TRC20)
Bitcoin cash
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Ural-obmen.ru — сервис, созданный на базе современных технологий и нового программного обеспечения, что помогает удобно, оперативно, а главное безопасно обменивать денежные средства.
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