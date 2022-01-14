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Ural-obmen.ru — выгодный сервис обмена

Автор темы Ural obmen, 14 янв 2022 08:19

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#1 Ural obmen

Ural obmen

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Отправлено 14 Январь 2022 - 08:19

Ural-obmen.ru — это обменник валют, позволяющий оперативно и по выгодному курсу обменять самые популярные виды криптовалют, а так же фиатные денежные средства по комфортному курсу.

Мы принимаем такие монеты, как:
Bitocoin
Litecoin
Ethereum
USDT (ERC20 & TRC20)
Bitcoin cash
И это не предел. Мы постоянно находимся в поиске актуальных направлений обмена!

При регистрации на нашем сервисе вы получите:
Партнерскую программу и сможете зарабатывать на привлечении клиентов
Выгодную программу лояльности (накопительную скидку до 0.5%), благодаря чему обмен с нами становится еще выгоднее
Сервис, который вы заслуживаете

Ural-obmen.ru — сервис, созданный на базе современных технологий и нового программного обеспечения, что помогает удобно, оперативно, а главное безопасно обменивать денежные средства.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Здесь мы публикуем финансовые новости :)
https://www.instagra.../ural_obmen.ru/
https://vk.com/uralobmen
 

 


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