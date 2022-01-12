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Magic click - гемблинг пп, ставки выше конкурентов

Автор темы Magicclick, Вчера, 19:27

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#1 Magicclick

Magicclick

    Новичок

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Отправлено Вчера, 19:27

Всем привет! На связи команда Magic Click!

Мы работаем более 5 лет в нише Affiliate Marketing, помогаем арбитражникам зарабатывать здесь и сейчас.
Никаких тестов офферов, связок - даём только то, что работает прямо сейчас. Наша основная вертикаль Gambling / Betting.

Работаем с такими источниками как Facebook, UAC, контекст, Tiktok. Закрываем все технические потребности арбитражников: бесплатно даём приложения, клоаку, примеры работающих креативов. Мы сделали всё, чтобы ваш залив прошел успешно. У нас небольшое, но сильное коммьюнити профессионалов, которое подсказывает по любым вашим вопросам, а в саппорте только опытные арбитражники, которые продолжают лить трафик и знают все тонкости и нюансы источников трафика.

Наши основные преимущества:

- Ставки выше конкурентов
- Минимальные капы и в правду минимальные, к примеру на любое Tier 1 ГЕО всего 5 депозитов, а на СНГ всего 10 депозитов
- Удобная аналитика и анализ вашего трафика относительно других вебмастеров
- Для команд спец. условия, которые позволят снять всю финансовую и техническую рутину
- Добавление любого вашего оффера, по условиям выше рынка

Мы открыты к предложениям и будем рады сотрудничеству с вами!
Цените время и выбирайте правильных партнеров!

Партнерская программа: https://panel.magicclick.partners/
Телеграм канал: https://t.me/magicclickteam

 


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