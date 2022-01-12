Magic click - гемблинг пп, ставки выше конкурентов

Отправлено Вчера, 19:27

Всем привет! На связи команда Magic Click!



Мы работаем более 5 лет в нише Affiliate Marketing, помогаем арбитражникам зарабатывать здесь и сейчас.

Никаких тестов офферов, связок - даём только то, что работает прямо сейчас. Наша основная вертикаль Gambling / Betting.



Работаем с такими источниками как Facebook, UAC, контекст, Tiktok. Закрываем все технические потребности арбитражников: бесплатно даём приложения, клоаку, примеры работающих креативов. Мы сделали всё, чтобы ваш залив прошел успешно. У нас небольшое, но сильное коммьюнити профессионалов, которое подсказывает по любым вашим вопросам, а в саппорте только опытные арбитражники, которые продолжают лить трафик и знают все тонкости и нюансы источников трафика.



Наши основные преимущества:



- Ставки выше конкурентов

- Минимальные капы и в правду минимальные, к примеру на любое Tier 1 ГЕО всего 5 депозитов, а на СНГ всего 10 депозитов

- Удобная аналитика и анализ вашего трафика относительно других вебмастеров

- Для команд спец. условия, которые позволят снять всю финансовую и техническую рутину

- Добавление любого вашего оффера, по условиям выше рынка



Мы открыты к предложениям и будем рады сотрудничеству с вами!

Цените время и выбирайте правильных партнеров!



Партнерская программа: https://panel.magicclick.partners/

Телеграм канал: https://t.me/magicclickteam