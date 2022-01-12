Ренесcанс-страхования жизни и здоровья.

Отправлено Вчера, 05:19

Ренесcанс жизнь – это страховая компания, которая специализируется на различных видах страхования жизни и здоровья. У компании сформирована развитая сеть представительств, в состав которой входят более 70 отделений по всей стране.



http://renessans-life.com



Мы предлагаем Вам программу «Ценный актив Смарт» - 3 месячный накопительный продукт с гарантированной доходностью 11% годовых:



Ставка дохода зафиксирована в договоре. Размер взноса от 100 000 руб. до 50 000 000 руб.



Заключаете договор онлайн – потребуется ввести только паспортные данные – все документы вы получите на email. Оформление займет 10 минут



Юридическая неприкосновенность – деньги, внесенные в рамках договора, неприкосновенны и не могут быть изъяты даже по решению суда









Наши услуги:



1. Страхование жизни от несчастных случаев и болезней

Наши программы — больше, чем просто страхование. Мы помогаем не только справиться с негативным событием, но и предотвратить его наступление.



- Для всей семьи

Подходит и взрослым, и детям.



- Круглосуточная поддержка

При наступлении страхового случая сообщите о нем по телефону горячей линии.



- Надежная защита

Полис гарантирует своевременные выплаты и наилучшее лечение.



Доступные программы:

1.) Красота под защитой - Защитите себя от рисков, связанных с проведением пластических операций.

2.) Поликлиника онлайн - Получайте медицинские консультации из любой точки мира 24/7 с помощью приложения «Поликлиника Онлайн».

3.) Медицина без границ - В случае тяжелых заболеваний страховая программа обеспечит лучшее лечение и проживание за рубежом для застрахованного и его сопровождающего.

4.) Страховка жизни для прививки от коронавируса - Страхование от коронавируса обеспечит финансовую поддержку в случае подтверждения диагноза.

5.) Ваш доктор - Чтобы быть спокойным за здоровье близких. Качественное медицинское обслуживание для вас и вашей семьи.

6.) Sport Life - Травмы в спорте или на игровой площадке — привычное дело. Обеспечьте ребенка необходимой защитой и подарите себе уверенность в завтрашнем дне.





От чего защищает полис?

Вы можете выбрать риски, от которых хотите защитить себя с помощью страховки:

травмы, инвалидность или летальный исход в результате несчастного случая;

потеря трудоспособности в результате спортивных мероприятий;

травмы и заболевания, полученные во время поездок.



От чего зависит стоимость полиса?

Стоимость страхования от несчастного случая зависит от:

длительности действия полиса;

размера страхового покрытия;

возраста застрахованного;

наличия факторов риска (например, экстремальные виды спорта).



Документы для оформления:

Чтобы оформить страховку, вам потребуется только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.





2. Накопительное страхование жизни

Защищает от финансовых потерь в результате непредвиденных ситуаций, позволяет сформировать собственный капитал и получать дополнительный инвестиционный доход.



- Гарантированные выплаты и прямое наследование

Страховые выплаты по полису НСЖ прописаны в договоре. Даже если застрахованный потеряет трудоспособность, наша компания продолжит оплачивать взносы, чтобы к концу срока действия договора была получена вся сумма. Страховой договор предусматривает выплату средств только выгодоприобретателю, указанному в нем.



- Защита капитала

Средства, уплаченные по накопительной программе, не являются совместно нажитым имуществом, поэтому супруг (супруга) не могут претендовать на них при разделе имущества. Также эти деньги не могут быть заблокированы или заморожены.



- Дополнительный доход

По полису накопительного страхования вы можете ежегодно получать налоговый вычет до 15 600 рублей, а также дополнительный инвестиционный доход.



Доступные программы:

1.) Ценный актив Смарт - Накопительная программа с гарантированной доходностью 11% годовых и сроком 3 месяца.

2.) Будущее - Планируйте наперед и защитите себя и близких от финансовых потерь.

3.) Дети - Оптимальная программа для формирования капитала на будущее вашего ребенка.

4.) Гармония жизни - Сочетает в себе два вида страхования, что позволяет не только накопить на большие цели, но и защитить себя от непредвиденных обстоятельств.

5.) Надежный старт - Накопите на будущее ребенка и защитите его от любых неожиданностей. Сформируйте финансовый фундамент, чтобы он воплотил мечту в реальность.

6.) Наследие - Позволяет накопить необходимую сумму к определенному сроку и получить финансовую поддержку в сложной жизненной ситуации.

7.) Будь здоров! - Вы выбираете именно ту защиту от несчастных случаев, которая вам необходима, и можете застраховать как себя, так и ваших близких



Условия страхования:



- У каждой программы накопительного страхования есть свои особенности, чтобы ознакомиться подробнее с каждой из них, вы можете оставить заявку на сайте.

- Возраст От 18 до 64 лет

- Договор заключается на длительный срок от 5 до 40 лет

- Вы сами определяете сумму накоплений и вносите ее ежеквартально или ежегодно

- При наступлении страхового случая, в результате которого можно получить инвалидность, компания продолжить оплачивать страховые взносы за вас и выплатит всю сумму по договору в конце срока действия полиса

- Вы можете усилить доходность по выбранной программе с помощью подключения инвестиционного страхования.

- Валюта договора: ?, $, € (рубли, доллары, евро)





3. Инвестиционное страхование жизни

Программы со стопроцентной защитой капитала и высокой доходностью. Инвестиционное страхование жизни — это безопасное управление инвестициями с гарантией возврата средств.



- Защита капитала и выгода

У вас есть возможность получать пассивный доход по программе инвестиционного страхования выше, чем по вкладу в банке. Мы гарантируем 100% возврат ваших инвестиций.



- Налоговые льготы

Ежегодно вы можете получать дополнительный доход в виде налогового вычета



- Юридические привилегии

По договору инвестиционного страхования деньги, вложенные в программу, не делятся при разводе и не могут быть арестованы



Доступные программы:



1.) Программа Инвестор 6.1 - периодический купон (минимальный риск)

Программа позволяет получить доход от инвестиций в виде купона — до 10% в год

Доход в размере до 10% в год согласно купонному расписанию выплачивается ежегодно в дату наблюдения. Этот доход всегда фиксированный и начисляется в виде купонов.



2.)Программа Инвестор 6.2 — гарантированный купон (минимальный риск)

Выплата каждый год или в конце срока действия договора в виде купона до — 3% в валюте

Доход в размере до 3% в год в валюте выплачивается согласно расписанию – в дату наблюдения. Этот доход фиксированный и начисляется в виде купона.



3.) Инвестор 4.1 — доверительное управление (оптимальный риск)

Потенциально неограниченная доходность. 15 лет успешно инвестируем. Доходность за 5 лет – 39,7% (на конец февраля 2021 года)



4.) Инвестор 6.0 — индексное инвестирование (оптимальный риск)

Индексное инвестирование — целый набор индексов под различные инвестиционные стратегии



Переходите http://renessans-life.com

