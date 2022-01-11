Мобильные lte и приватные ipv4 прокси для обхода массовых блокировок

Отправлено Сегодня, 13:24

Приватные мобильные и анонимные ipv4 прокси для всех сайтов https://devorigin.ru/proxy

Приватные мобильные lte и серверные ipv4 прокси помогают вам скрыть свой реальный ip адрес и затруднить идентификацию для спам-фильтров различных сайтов. Благодаря прокси снижается риск массовых банов аккаунтов за действия, которые нарушают правила площадки: массовые регистрации, рассылка, лайки, подписки, приглашения.

Прокси помогают делать следующие действия

— безопасно регистрировать множество аккаунтов в инстаграм, авито, телеграм, ВК и т.д;

— избегать массбанов при рекламных рассылках или постинге в соц. сетях и мессенджерах;

— выполнять масслайкинг и массфолловинг;

— посещать заблокированные в вашей стране ресурсы;

— накручивать лайки, подписчиков, просмотры со своих ботов;

Преимущества мобильных lte прокси

— IP мобильного прокси невыгодно банить, потому что пострадают другие пользователи. У спам фильтров соцсетей и мессенджеров: инстаграм, авито, ВК, телеграмм и др. они пользуются бОльшим доверием.

— В отличие от обычных прокси, вы покупаете не один ip, а пул из тысячи мобильных ip адресов, которые будут динамически меняться.

— На один канал мобильных прокси можно "повесить" больше аккаунтов для одновременной работы, потому что большое количество пользователей на мобильных прокси естественно и не вызывает подозрений.

Еще больше пояснений по мобильным прокси https://devorigin.ru...ilnye_lte_proxy

Вы найдете ответы на вопросы:

— В чем разница между бесплатными и платными прокси.

— Узнаете дополнительные преимущества мобильных прокси.

— Познакомитесь с критериями, на которые нужно обратить внимание при выборе мобильных lte прокси.

Недостатки мобильных прокси

— Небольшая скорость, поэтому больше подходят для использования в программах для автоматизации действий.

— Использование приватного канала увеличивает скорость работы, но корректная работа большого количества одновременно открытых вкладок в браузере не гарантируется.

В каких случаях лучше взять анонимные ipv4 прокси

— Вы работаете с 1-5 аккаунтами и не нарушаете правил авито, инстаграма, вк, ватсапа, телеграмм и др. В таких случаях затраты на анонимные прокси выйдут меньше.

— Не занимаетесь рассылками и регистрациями аккаунтов. Регистрировать и рассылать лучше исключительно с мобильных прокси.

— Когда вам нужна производительность. Скорость трафика — слабое место мобильных прокси. Они лучше подходят для работы в программах для автоматизации. Если вам нужно серфить сайты или смотреть видео в браузере, то лучше использовать приватные прокси.

Недостатки анонимных прокси

— Если на одном IP-адресе прокси у вас много аккаунтов, то это легко вычисляется. С высокой вероятностью будет бан сразу всех аккаунтов. Но если вы не занимаетесь спамом или регистрацией мультиаккаунтов, а выполняете действия, которые соцсети не запрещают, то особых проблем быть не должно.

— Двадцать анонимных прокси стоят дороже, чем 1 канал мобильных с тысячей айпи адресов. Поэтому при большом количестве аккаунтов их использование невыгодно. Но зато за каждым ip можно закрепить свой аккаунт, в то время как на мобильном так не сделать.

Из обзора вы узнаете следующую информацию

— Что такое прокси сервер и когда его нужно использовать.

— Где купить анонимные серверные прокси разных стран и подсетей.

— Где купить приватные мобильные прокси.

— Как подключить прокси на компьютере и понять, что они работают.

— Как работа мобильных прокси отличается от серверных на конкретном примере.

Программы, которые поддерживают работу с мобильными и анонимными прокси

Универсальная программа для рассылки в ВК по всем направлениям + инструкции по настройке рассылки ВКонтакте https://devorigin.ru/vkclient

Продвижение групп, бизнеса, сайтов, магазинов, товаров и услуг. Парсер целевых групп и пользователей с различными настройками фильтрации.

Рассылка рекламы по стенам, комментариям и личным сообщениям сообществ, отправка сообщений обычным пользователям или друзьям аккаунта, умный чат-бот автоответчик для отправки ответов по заданным сценариям. Менеджер диалогов для ручных ответов из программы с множества профилей. Прогрев аккаунтов перед работой для снижения риска блокировок. И много других полезных функций.

Создание и запуск рассылки в Телеграмме https://devorigin.ru...ssylki_telegram

Обзор программы для рассылки по Телеграмм чатам и пользователям. Регистратор аккаунтов, парсер участников чатов и групп. Накрутка просмотров на посты и участников на каналы со своих бот аккаунтов. Инвайтинг участников в группы и каналы. Автоответчик для обработки написавших. Менеджер для заполнения аккаунтов. Поддержка прокси, высокая скорость Телеграмм рассылки и парсинга.

Профессиональный менеджер для рассылки в директ Инстаграм https://devorigin.ru...irect_instagram

Программа для автоматической регистрации и создания инстаграм аккаунтов. Наполнение профилей контентом, полноценное редактирование и ведение страниц. Автопостинг всех типов публикаций и рассылка сообщений в директ по расписанию. Прохождение всех типов чекпоинтов при авторизации. Массфолловинг, масслайкинг пользователей. Массовый просмотр сторис. Возможность настроить задачи для каждой группы аккаунтов. Встроенный браузер и директ мессенджер, можно открыть любой аккаунт из программы в браузере. Рандомизация текста и поддержка всех видов прокси для защиты аккаунта от блокировок. Сбор активностей у конкурентов: новые подписчики, новые пользователи, поставившие лайки и написавшие комментарии. Фильтрация собранных пользователей. Регистратор аккаунтов инстаграм для полноценного продвижения и раскрутки ваших страниц и бизнеса.

Бот для рассылки и накрутки в Дискорде + обзор https://devorigin.ru/discord_sender

Парсер целевой аудитории, инвайт на сервер и рассылка по пользователям и серверам Discord. Генератор-авторегер рабочих профилей и менеджер для заполнения и управления аккаунтами. Накрутка участников со своих бот аккаунтов. Автоответчик для отправки сообщений написавшим. Полная автоматизация всех действий в дискорде с большого количества аккаунтов. Поддержка прокси и высокая скорость работы.