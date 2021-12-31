Отправлено Сегодня, 02:09

Рейтинг Fоrex брокеров 2021. TOP 20. Честные отзывы

Как выбрать Форекс брокера?

Наш сайт — это сервис, который упрощает процесс выбора брокера и экономит время, сводя анализ рынка Форекс всего к нескольким минутам изучения.

Наш рейтинг строится по 22-м объективным критериям, по которым брокеру добавляются (или снимаются) баллы - год образования брокерской компании, количество ее филиалов, лицензии серьезных финансовых регуляторов, величине спрэдов и свопов, отзывов трейдеров, наград, , наличие ПАММ счетов, CFD Фьючерсов, криптовалют и т.д.

На нашем сайте собраны только надежные и проверенные временем брокеры. Чтобы выбрать подходящую для сотрудничества компанию, Вам достаточно выделить несколько минут и изучить рейтинг Форекс брокеров.