Фиксированные взносы ИП УСН за “себя” в 2022 году

Отправлено Вчера, 21:30





Напомню, что фиксированные взносы ИП за “себя”, это те самые налоги, которые ИП (УСН "доход") должен уплатить помимо основных 6% с его оборота (дохода).

Итак, в 2020 году это будут следующие суммы:

- Взносы на пенсионное страхование: 34 445 руб.

- Взносы на медицинское страхование: 8 766 руб.

Итого за 2022 год = 43 211 руб.

Так же, не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода.

Максимальный взнос на пенсионное страхование при доходе более, чем 300 тыс. рублей в год, составит: 275 560 руб.

Существует максимальная сумма годового взноса на пенсионное страхование. Она составляет восьмикратный размер фиксированной величины взноса на ОПС. Это значит, что индивидуальный предприниматель за 2022 год может оплатить не более 284 326 рублей, из них 275 560 рубля на обязательное пенсионное страхование и 8 766 рублей на медицинское страхование.

Т.о., МАКСИМУМ , что вам придется заплатить налоговикам в 2020 году помимо 6% с оборота (дохода), это - 284 326 (275560+8766) руб.

Но самое главное: не забываем, что и эти 284 326 руб. вы сможете потом вычесть из суммы основного налога (из тех 6% которые платятся с вашего дохода/оборота) .

То есть, банально уменьшить основной налог за год (6% с оборота) на уже озвученные 284 326 руб. ;-)





