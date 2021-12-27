Партнерка «Секс по телефону по предоплате» или «обратный звонок»

Отправлено Вчера, 19:38



Клиенты сервиса – это все русскоговорящие люди, проживающие в различных частях света.



С точки зрения клиента, сервис выглядит следующим образом:

1)Клиент заходит на сайт с рекламой секса по телефону по предоплате

2)Пройдя по ссылке, клиент выбирает количество минут, которое хочет пообщаться с девушкой, указывает свою страну и номер телефона

3)Производит оплату

4)Девушки в течение 30 секунд сами перезванивают клиенту и начинают разговор



Уникальность данной услуги состоит в том, что в отличие от платных номеров, предоплата (или «обратный звонок») работает не только в России, в Украине и Казахстане, а в большинстве стран мира!

Ссылка на партнерскую программу секс по телефону предоплата - http://seocool.ru/sexphone.html

Ссылка на одну из промо страниц, протестируйте сервис - http://seocool.ru/predoplata.html

Ссылка на партнерку по классическим номерам секс по телефону - http://callpartner.ru



В чем заключается уникальность данной партнерской программы, с точки зрения клиента?

Единственная партнерская программа, предоставляющая секс по телефону на русском языке в большинстве стран мира

Стоимость минуты разговора для клиента от 2 до 10 раз ниже, чем стоимость аналогичного сервиса за рубежом

Входящий звонок бесплатен для клиента. Это означает, что нет никаких дополнительных трат со стороны клиента

Непотраченные минуты разговора сохраняется за клиентом. Воспользоваться ими клиент сможет в любой момент времени, заново инициировав соединение без каких-либо трат











Партнер получает средства на баланс в системе сразу же после покупки клиентом любого количества минут

Нет никаких дополнительных условий и/или ограничений, минимальных порогов, сгораемых сумм и прочих атрибутов большинства партнерских программ

Условия партнерской программы абсолютно прозрачны

Начисления партнеру за каждую приобретенную клиентом минуту – 10 руб.

Стабильные ежемесячные выплаты без каких-либо ограничений по суммам

Только в данной партнёрской программе количество повторных оплат (ребиллов) достигает 90%

Максимальный охват русскоязычного населения по всему земному шару



Кто может стать нашим партнером?



Еще раз необходимо упомянуть, что партнерская программа «секс по телефону по предоплате» («обратный звонок») не предполагает выдачу партнеру платного телефонного номера.

После регистрации в личном кабинете, Вы найдете ссылки для размещения на своих сайтах (кнопки заказа обратного звонка, фотографии девушек, баннерные и тизерные блоки)

Таким образом, партнерка подойжет для всех вебмастеров, которые обладают тематическими или околотематическими (адалт, знакомства, форумы и пр) сайтами, а также тех, кто имеет возможность направлять трафик на наши продающие лендинги.



Пройти регистрацию в партнерской программе Вы можете по ссылке – http://seocool.ru/sexphone.html

Выбираем "Предоплата".

Заполняем всего 4 поля: ФИО, Email, Телефон, кошелек и получаем доступ к партнерке.



Номера секс по телефону в РОССИИ:

8-809-505-3572 (45 руб/мин + НДС)

2+1 секс с двумя девушками 8-809-505-6530 (69 руб/мин + НДС)

с мужчинами для девушек 8-809-505-4866 (55 руб/мин + НДС)

для УКРAИНЫ:

0-900-900-649 (30 гривен/мин)

316 доб 58 (10,00 грн за соединение, стоимость минуты разговора - 15 грн. )



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