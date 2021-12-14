В приложении «Яндекс» теперь можно хранить бонусные карты

Отправлено Сегодня, 04:05

В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился раздел для бонусных карт. Теперь пользователям не нужно носить их с собой, можно открыть на смартфоне и показать на кассе, сообщает пресс-служба компании.

«В приложении «Яндекс» можно добавить любую карту, у которой есть штрихкод или QR-код. Достаточно отсканировать их «умной» камерой: в ней появился режим для добавления карт. Сохраненную в приложении карту нельзя забыть дома или потерять, а значит, человек не останется без скидки или бонуса. В новом разделе можно также оформить карту Metro или «Перекрестка». А открыть его поможет Алиса, стоит только сказать: «Алиса, открой мои бонусные карты», — отмечается в релизе.

Раздел для бонусных карт можно найти в меню «Сервисы» или в своем аккаунте «Яндекс ID», где хранятся адрес, телефон, история платежей на «Яндексе» и другие данные. Чтобы открыть «Яндекс ID», нужно нажать на иконку профиля в мобильном приложении.