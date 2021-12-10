Отправлено Сегодня, 07:51

В Солнечногорском районе Московской области расположился парк-отель Лесной , его особенность — очень удобное расположение и широкий спектр возможностей для того, чтобы проводить различные корпоративные праздники и мероприятия разной сложности. Отдыхающие оценят уютные номера, спорт-площадки, бассейн, отличные рестораны и развлекательные программы, организуемые аниматорами-профессионалами.

Отель идеально подойдет для тех, кому небезразлично свое здоровье, и кто отдает свое предпочтение спорту и активному разнообразному отдыху в Подмосковье на чистом воздухе. На территории имеются площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также широкое футбольное поле и трибуны. Для приятного времяпрепровождения с друзьями и приготовления шашлыков предусмотрена мангальная беседка. Различные праздники и вечеринки проводятся здесь каждые выходные.

При выборе парк-отеля «Лесной» гостям гарантированы приятные впечатления и возможность расслабиться и отдохнуть от трудовых будней.

Всего в 37 км от Москвы по Ленинградскому шоссе!