NEW!✅Партнерка + инвестиции с CopyFX на счетах MT5

Отправлено Вчера, 18:48

Появился новый инструмент для привлечения клиентов - инвестиции в лучших Трейдеров CopyFX на счетах MT5.

✅ CopyFX - это инвестиционная платформа для копитрейдинга собственной разработки компании RoboForex.

Через неё можно копировать сделки успешных Трейдеров, зарабатывая на их торговых стратегиях, или торговать самостоятельно, получая дополнительный доход за счёт подписчиков из числа Инвесторов платформы.

✅ Почему клиентам интересен CopyFX?

Минимальные вложения

Можно инвестировать от 100 USD на счёте.

Контроль рисков

Многофункциональное и понятное управление инвестициями.

Доверие и прозрачность

Более 300 000 Трейдеров и Инвесторов уже стали участниками платформы CopyFX.

✅ Особенности инвестиций через MT5:

Можно использовать один и тот же счёт MT5 для работы в качестве и Трейдера, и Инвестора.

Для начала работы достаточно иметь хедж-счёт MT5 или создать новый.

Сделки копируются моментально, количество счетов на подписку не ограничено.

В Рейтинге CopyFX доступна вся статистика торговли на MT5-счёте с момента его создания.

Начать инвестиции с CopyFX можно с любого хеджингового счёта MT5. Достаточно просто выбрать Трейдера из Рейтинга и подписаться на него.

Чтобы стать Трейдером на счёте MT5, не нужно открывать новый и ждать, пока на нём сформируется торговая история - вся статистика результатов уже синхронизирована с платформой, и для начала работы достаточно задать условия подписки.

Для копирования сделок других Трейдеров и копирования Инвесторами ваших сделок можно использовать один и тот же торговый счёт MT5.

Инвесторам доступны “Пропорциональный“, “Классический“ и “Фиксированный“ режимы подписки, а Трейдерам - схема “Без комиссии”.

Сделки копируются моментально, количество счетов на подписку не ограничено.

Возможны подписки только между счетами MT5.