Программа для рассылки в Телеграм

Рассылка в телеграм является одним из самых действенных средств продвижения в данном мессенджере. Такая реклама позволяет взаимодействовать с многотысячной аудиторией без больших затрат ресурсов. Рассылка сообщений в телеграме является эффективным способом раскрутки канала и бизнеса, рекламы ваших магазинов, сайтов или партнерских ссылок. Telegram очень быстро развивается и переманивает к себе большое количество пользователей. Вы уже давно обратили внимание, что все группы Вк, инстаграм, новостные сайты завели свои каналы и перегоняют свою аудиторию туда, потому что это дополнительный источник для монетизации и резервное место сбора подписчиков. А количество этих подписчиков впечатляет и говорит лишь об одном - люди в телеграме есть. И этих людей там много. Поскольку ваша цель заняться рассылкой в телеграм, то каждый пользователь для вас это потенциальный подписчик, клиент, посетитель сайта или реферал по партнерской программе. Дело осталось за малым - организовать спам в телеграм.

Узнать больше про рассылку в Телеграме можно на devorigin.ru https://devorigin.ru/telegram_sender​

Подробный обзор программы для рассылки в Telegram https://devorigin.ru...ssylka_telegram

Краткий список возможностей программы:

– Автоматическая регистрация аккаунтов;

– Сбор целевой базы;

– Возможность добавлять файлы при отправке;

– Рассылка по пользователям и чатам телеграм;

– Высокая скорость рассылки (около 300 сообщений в минуту);

– Автоответчик на входящие сообщения;

– Инвайтинг в группы и каналы;

– Можно накрутить подписчиков и просмотры с бот аккаунтов;

– Возможность указывать прокси, задавать лимиты и тайминги на отправку, чтобы избежать блокировки аккаунтов;

Рассылка рекламы в телеграм

Софт возьмет на себя все заботы по доставке вашей рекламы. Скорость работы спам бота примерно 300 сообщений в минуту, есть возможность прикреплять файлы. Можно выполнять рассылку в телеграме не только по пользователям, но и по группам/чатам. Программа придерживается заданных лимитов при работе, поддерживает работу с прокси и следит, чтобы юзер не получал ваше сообщение повторно, эти факторы снизят до минимума риск банов аккаунтов.

Как правильно сделать рассылку в телеграме

Как правило, отправку сообщений осуществляют по определенному кругу лиц. Для того, чтобы определить именно вашу аудиторию, используются средства парсинга (сбора) нужных людей.

Чтобы уменьшить риск блокировки аккаунтов, придерживайтесь следующих принципов:

· Рассылать сообщения только целевой аудитории

· Ссылку лучше отправлять через автоответчик, когда получатель вам ответил

· Если решились отправлять ее в первом сообщении, то к ссылке должен прилагаться интересный рекламный текст, который дает собеседнику четкое представление о том, что его ждет после перехода. Неопределенность только провоцирует жаловаться на спам

· Не делайте рассылку более 30-40 сообщений с одного аккаунта за сутки

· Не приглашайте в чат или канал больше 50 человек с 1 бот аккаунта за сутки

· Выполняйте настройку пауз между отправками сообщений

При рассылке важно не только избежать бана, но и получать конверсии. Поэтому текст должен быть тщательно проработан. Пользователь не должен с первых строк распознать рекламу в сообщении, старайтесь делать контент в большей степени познавательным, чем рекламным, чтобы провоцировать обратную связь. А уже через автоответчик отправляйте целевые сообщения для клиентов.

Авторегер аккаунтов

Что нужно для рассылки в телеграм? Правильно, рабочие аккаунты. Без них спамить можно будет только силой мысли, но пока так никто не умеет. Этот спам бот предоставляет возможность регистрации аккаунтов с опциями заполнения аккаунта информацией и загрузкой аватарки. Если вы не хотите регистрировать сами, а хотите использовать свои или покупные, то этот комбайн может работать и с ними, проблем у вас не возникнет.

Накрутка подписчиков и просмотров в телеграме

Для начала канал нужно заполнять контентом, желательно оригинальным, полезным и интересным. Делайте публикации хотя бы раз в день, тогда про него не будут забывать. Главное не частите с публикациями, частый постинг может надоедать своими оповещениями и от вас в дальнейшем будут отписываться, и вместо продвижения в телеграме вы получите обратный результат. На втором этапе можно подкрутить ботов на канал, не много, просто для вида. Для начала хватит и пары сотен. Вы можете заказать эту услугу на специализированных сервисах, но надежнее будет накрутить себе подписчиков с помощью этого софта. В нем есть функция автоматической регистрации аккаунтов, создавайте собственную сетку ботов, крутите подписчиков и просмотры на публикации. Это будет небольшой старт, но только помните, что увлекаться не стоит и боты - это мертвые души, но небольшое количество участников на канале и просмотров на записях для канала-новичка будет весьма полезно.

Парсер телеграм

Сам соберет и отфильтрует нужную вам аудиторию для дальнейшей рассылки сообщений в телеграм. Если у вас есть своя база телефонных номеров, то загрузите ее в программу, а спам бот уже сам найдет людей, у которых есть аккаунты в телеграме. Парсер ищет только качественных целевых пользователей.

Инвайтинг в группы и каналы телеграм

Достался по наследству от Вк и работает очень успешно и в этом мессенджере. Делайте рассылку приглашений в свои группы и каналы, набирайте живых и активных подписчиков в телеграм. Не забывайте делать живой, полезный и интересный контент, иначе можно получить совсем противоположный результат. Пользователи очень злятся, если приглашать их куда-то исключительно ради личной выгоды. Умейте удивить и заинтересовать, тогда отдача от инвайтинга будет просто бешеная.

Автоответчик для ответа написавшим

Автоответчик будет обрабатывать потенциальных клиентов на автомате. Если вы еще не так опытны при рассылке в телеграм, то провоцируйте вашего собеседника на диалог, а в ответном сообщении уже кидайте вашу целевую рекламу и ссылку. Это наиболее безопасный способ работы.