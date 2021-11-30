сигналы (CopyFX Roboforex) от 3131424 - Один за всех и все за одного

Во-первых про акцию на $1 100 000 в честь 11-летия RoboForex! и про помощь мне, вы можете узнать тут
Один за всех и все за одного
счёт https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/38632/?a=yxxv
цент-счёт с 2019/03/14
валюта USD
Плечо 1:500
опыт работы от 2014 г.
капитал управляющего 100 $,
минимальная сумма инвестирования 100 $ для цент-счетов, 3000 $ для обычных счетов
инвестиционный период 4 недели,
распределение прибыли 45% трейдеру
Средняя величина проскальзывания, пунктов: 3
Параметры стратегии:
Система: трендовая
Торговые пары: мультивалютная
Партнёрская комиссия: 45%
Описание стратегии:
Используемая система: трендовая с элементом мартингейл с удвоением
Торговля начинается с двенадцати часов ночи понедельника по времени торгового сервера брокера, и начинает поиск точки входа под открытие начального ордера с помощью четырёх технических индикаторов (iADX, iStochastic, iIchimoku, iMACD). У первого ордера нет ни стопов, ни тейков, как и у последующих, стоп у первого ордера выставляется если он один и есть прибыль в 7 пунктов или более, стоп переставляется, если растёт прибыль, а если ордеров несколько то стопы ставится после определенный прибыли и после переставляются, iStochastic сигнализирует, что пора ставит или переставляет.
Что служит сигналом для входа в сделку: сигнал от всех четырёх технических индикаторов
Чем обусловлен выбор объёма торгуемой позиции: размером депозита
Уровни Stop Loss, Take Profit: тейков нет, потому что нет желания ограничивать прибыль, стоп у первого ордера выставляется если он один и есть прибыль в 7 пунктов или более, стоп переставляется, если растёт прибыль, а если ордеров несколько то стопы ставится после определенный прибыли и после переставляются, iStochastic сигнализирует, что пора ставит или переставляет.
Money Management, Risk management: лот начального ордера будет составлять 0.01 лота на каждые 3000$ депозита, риск на каждую пару примерно 5-15% (эти проценты взяты из тестовых прогонов за 5 года, если будут сигналы на открытие ордеров в обе стороны)
но слив депозита я полностью исключить не могу, поэтому все риски и ответственность связанную со сливом вашего депозита вы несёте сами
сигналы (CopyFX Roboforex) от 3131424 - Один за всех и все за одного
#1
Отправлено Вчера, 16:12
Во-первых про акцию на $1 100 000 в честь 11-летия RoboForex! и про помощь мне, вы можете узнать тут
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