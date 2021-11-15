BinAff - партнерка бинарных опционов

Отправлено Сегодня, 09:38

СРА - сеть BinAff и прямой рекламодатель в вертикали бинарных опционов, приглашает к сотрудничеству веб-мастеров! С нами вы сможете получить комфортные условия для работы и уникальный опыт.

Binany.com - это платформа бинарных опционов. Мы отличаемся от наших конкурентов невысоким стартовым депозитом, а также минимальной ставкой для каждой сделки, что открывает больший сегмент рынка.

Бренд активно развивается в Азии, Африке и Латинской Америке. Топовые Гео (Индия, Пакистан, Бангладеш)

Более 20 дополнительных Гео вы сможете запросить у личного менеджера.

Преимуществом Binany перед другими площадками для трейдинга является наличие в этих странах лучших локальных платежных решений (таких, как Paytm, UPI, Bkash и тд), поэтому конвертация лидов гораздо выше, чем у конкурентов.

Кратко о том, что получают трейдеры:

Возможность закреплять любимые активы в папке "Favorites"

Удобные отчеты по сделкам

Возможность выбора фона и времени окончания свечи

Большой и понятный график

Удобное меню выбора условий сделки

Большой выбор инструментов - индикаторы, инструменты рисования

Понятный и простой способ переключения на другой тип счета, перевода средств между счетами, открытия нового счета

Удобный вариант торговли опционов "Касание/Нет касания"

Возможность использовать отложенные ордера

Расширенный ряд продуктов и различные виды контрактов

Различные способы пополнения счета и вывода средств

Современные, доступные, гибкие и надежные торговые платформы

Профессиональная служба поддержки клиентов, доступная 24/7

Мобильное приложение для Android.

Мы ищем стабильный трафик и новых партнеров.

Источники, которые мы принимаем:

-SEO

-Контекст

-Таргет FB/Inst

-Push

-Apps

-Signals

-Трафик блоггеров

-Inapp

Работаем абсолютно со всеми партнерами(соло и командами), помогаем добиваться стабильных и высоких результатов. В штате нашей команды собраны специалисты разных направлений - это поможет моментально закрыть ваши вопросы и получить профессиональную поддержку на любом этапе сотрудничества.

Есть опыт работы в Гемблинг? Отлично!

Бинарные опционы позволяют работать с той же самой аудиторией и использовать аналогичные подходы для привлечения, но при гораздо меньших затратах на рекламу и конкуренции.

Что получают партнёры при работе с нами:

Стабильные выплаты каждую неделю;

Помощь высококвалифицированных менеджеров;

Широкую галерею готовых промо материалов;

Реферальную программу;

Real-time статистику;

Возможность работы с любым видом трафика;

ГЕО:Индия, Пакистан, Бангладеш(более 20 дополнительных по запросу);

Тип отчислений: CPA, RevShare;

Статистику по внесенным депам;

Способы выплат: Webmoney, BTC, USTD и другие платежные системы по запросу.

По этим каналам связи, вы можете получить информацию, быть в курсе новостей, найти ответы на вопросы:

Контакты:

Телеграм: @toma_binanypartner

Почта: toma.manager@binanypartner.com

Присоединяйся к нам!

С уважением,

команда BinAff.