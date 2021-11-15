BinAff - партнерка бинарных опционов

СРА - сеть BinAff и прямой рекламодатель в вертикали бинарных опционов, приглашает к сотрудничеству веб-мастеров! С нами вы сможете получить комфортные условия для работы и уникальный опыт.
Binany.com - это платформа бинарных опционов. Мы отличаемся от наших конкурентов невысоким стартовым депозитом, а также минимальной ставкой для каждой сделки, что открывает больший сегмент рынка.
Бренд активно развивается в Азии, Африке и Латинской Америке. Топовые Гео (Индия, Пакистан, Бангладеш)
Более 20 дополнительных Гео вы сможете запросить у личного менеджера.
Преимуществом Binany перед другими площадками для трейдинга является наличие в этих странах лучших локальных платежных решений (таких, как Paytm, UPI, Bkash и тд), поэтому конвертация лидов гораздо выше, чем у конкурентов.
Кратко о том, что получают трейдеры:
Возможность закреплять любимые активы в папке "Favorites"
Удобные отчеты по сделкам
Возможность выбора фона и времени окончания свечи
Большой и понятный график
Удобное меню выбора условий сделки
Большой выбор инструментов - индикаторы, инструменты рисования
Понятный и простой способ переключения на другой тип счета, перевода средств между счетами, открытия нового счета
Удобный вариант торговли опционов "Касание/Нет касания"
Возможность использовать отложенные ордера
Расширенный ряд продуктов и различные виды контрактов
Различные способы пополнения счета и вывода средств
Современные, доступные, гибкие и надежные торговые платформы
Профессиональная служба поддержки клиентов, доступная 24/7
Мобильное приложение для Android.
Мы ищем стабильный трафик и новых партнеров.
Источники, которые мы принимаем:
-SEO
-Контекст
-Таргет FB/Inst
-Push
-Apps
-Signals
-Трафик блоггеров
-Inapp
Работаем абсолютно со всеми партнерами(соло и командами), помогаем добиваться стабильных и высоких результатов. В штате нашей команды собраны специалисты разных направлений - это поможет моментально закрыть ваши вопросы и получить профессиональную поддержку на любом этапе сотрудничества.
Есть опыт работы в Гемблинг? Отлично!
Бинарные опционы позволяют работать с той же самой аудиторией и использовать аналогичные подходы для привлечения, но при гораздо меньших затратах на рекламу и конкуренции.
Что получают партнёры при работе с нами:
Стабильные выплаты каждую неделю;
Помощь высококвалифицированных менеджеров;
Широкую галерею готовых промо материалов;
Реферальную программу;
Real-time статистику;
Возможность работы с любым видом трафика;
ГЕО:Индия, Пакистан, Бангладеш(более 20 дополнительных по запросу);
Тип отчислений: CPA, RevShare;
Статистику по внесенным депам;
Способы выплат: Webmoney, BTC, USTD и другие платежные системы по запросу.
По этим каналам связи, вы можете получить информацию, быть в курсе новостей, найти ответы на вопросы:
Контакты:
Телеграм: @toma_binanypartner
Почта: toma.manager@binanypartner.com
С уважением,
команда BinAff.