Доставка еды на дом

Отправлено Вчера, 07:11

Если у вас нет времени приготовить к приходу гостей что-то вкусное, или просто хотите перекусить в обеденный перерыв на работе, то вы можете прост о зайти на сайт Пекарни на Кожевнической https://пекарня.москва/dostavka-1 и выбрать что-нибудь из выпечки, представленной в их меню. А там есть из чего выбрать. Выбранную выпечку вам доставят бесплатно еще горячей.