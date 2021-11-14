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Доставка еды на дом

Автор темы tyukin, Вчера, 07:11

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#1 tyukin

tyukin

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Отправлено Вчера, 07:11

Если у вас нет времени приготовить к приходу гостей что-то вкусное, или просто хотите перекусить в обеденный перерыв на работе, то вы можете прост о зайти на сайт Пекарни на Кожевнической https://пекарня.москва/dostavka-1 и выбрать что-нибудь из выпечки, представленной в их меню. А там есть из чего выбрать. Выбранную выпечку вам доставят бесплатно еще горячей.


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