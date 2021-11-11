Защитим твой ресурс от блокировки Роскомнадзора

Отправлено Вчера, 19:24

Наш сервис технически решает проблемы с блокировкой ресурсов по доступным ценам. Мы помогаем владельцам сайтов противостоять ограничениям со стороны Роскомнадзора. В этой области у нас много успешных кейсов, которые мы при запросе можем вам отправить для ознакомления. Каждый из разработанных скриптов – это отдельный продукт. Для максимальной степени защиты данные модули можно использовать как в комплексе, так и по отдельности.



Скрипт скрытой смены домена

Скрипт скрытой смены домена (используется при блокировке домена для безопасной смены зеркала). Данный скрипт применяется для безопасной смены главного зеркала при блокировании домена. Воспользуйтесь скриптом скрытой смены доменного имени, который предназначен только для поисковых роботов. Остальные пользователи будут посещать страницы старого сайта. Данный скрипт даёт гарантию сохранности нового домена от последующего блокирования. После установки нашего скрипта на старый домен происходит перенаправление в панелях Яндекс Вебмастер и Google Search Console на новое зеркало.



Скрипт Solution

Скрипт Solution позволяет увеличивать длительность жизни вашего основного домена. Работа скрипта позволяет максимально долго удерживать ваш ресурс в поисковой выдаче. Весь трафик с него, а также возможность блокировки, перенаправляется на быстро сменяемый поддомен. Поддомен можно всегда оперативно сменить в случае блокировки, и при этом позиции сайта совершенно не потеряются.



Безлимитное количество ip адресов для вашего домена и поддоменов

Чаще всего Роскомнадзор вместе с доменом блокирует и IP адрес. И это большая неприятность для владельцев сайтов, так как не все хостинги выдают новый IP адрес после каждой блокировки. Стоит также отметить, что за новый IP адрес потребуется заплатить и выполнить определённую донастройку сервера. Мы предлагаем вам метод, который поможет бесплатно заменить IP адрес, если заблокируют как основной ваш домен, так и поддомены. Каждый новый ip вы будете получать абсолютно бесплатно.



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