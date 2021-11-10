Шлифовка паркета и деревянного пола

Отправлено Сегодня, 05:48

Если вам потребуется ремонт паркета или деревянного пола, то вы можете заказать его шлифовку и отделку у компании Мisterpol. Контакты компании и их расценки вы можете на сайте https://misterpol.by/tseny.php посмотреть.