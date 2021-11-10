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Шлифовка паркета и деревянного пола

Автор темы zavarzin, Сегодня, 05:48

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#1 zavarzin

zavarzin

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Отправлено Сегодня, 05:48

Если вам потребуется ремонт паркета или деревянного пола, то вы можете заказать его шлифовку и отделку у компании Мisterpol. Контакты компании и их расценки вы можете на сайте  https://misterpol.by/tseny.php посмотреть.

 

 

 


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