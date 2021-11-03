KeyAffilistes - индивидуальные офферы и решения в период шторма FB

Отправлено Вчера, 10:20

KeyAffliates - международная партнерская компания, базирующаяся в Дании, ищет новых партнеров! Мы специализируемся на гемблинг офферах больше 9 лет.

Мы работаем только с лучшими операторами, которые гарантируют вам максимальную прибыль от вашей работы.

Такие как:

И это еще не все, мы обновляем выбор новыми предложениями каждый месяц.

Принимаемые гео:

Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Испания, Турция, Польша, Австрия, Австралия, Бразилия, Чили, Перу и другие.

Почему именно мы?

Лучшие условия по всемирно известным брендам, которые крутят по телевидению и за счет чего имеют огромный траст среди игроков.

Неограниченные капы.

Железобетонные выплаты без задержек.

Рекомендации по проливу трафика, подходы, связки - одним словом все, чтобы у вас получилось нажать заветную кнопку и получить профит.

Индивидуальные продукты под разные источники трафика, которые не дает прямой рекламодатель. Поскольку мы является прямыми партнерами и представителями продукта мы сами анализируем и заключаем сделки с партнерами.

- Менеджеры онлайн 24/7, готовые решить вашу проблему

С нас особые плюшки веб мастерам, работающим со схемным траффиком :

Связки, подходы и рекомендации как лить анкап со схем, чтобы ваш трафик не резали/

В нынешних реалиях FB данный источник трафика (Make money или схемы) пользуется особым спросом и приносит топовый доход нашим партнерам. У нас есть на любое гео оффер под данный тип трафика. Мы расскажем как с ним работать, какие есть механики и фишки работы с данным источником.

Любителям FB, SEO и PPC у нас особое отношение в виде высоких ставок, статы пролива, благодаря чему вы сможете рассчитать ваши ROI а также рекомендаций вплоть до подбора ключей

Что по цифрам?

Более чем 800 предложений.

У нас имеется множество гибридных сделок начиная от 25% revshare + 75 EUR!

Так же CPA до 180 евро, CPL и RevShare!

Мы принимаем трафик с:

Facebook

Google

UAC

In-app

Make money (схемы)

Email & SMS

Display

Push Notification

Native и т.д.

Наши менеджеры всегда предоставят вам:

баннеры любого размера и формата

брендирование

написание обзоров на разных языках

рекомендации по проливу трафика

Вы всегда можете связаться со мной, для дополнительной информации и регистрации.

Мои контакты:

Пишите в тг @MaxKeyaff и обсудим как лить в плюс !

Наши социальные сети:

facebook.com/keyaffiliates

https://twitter.com/affiliates_key

https://www.linkedin.com/company/keyaffiliates.com/

Сообщение отредактировал keyaffiliates: Вчера, 10:23