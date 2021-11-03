KeyAffilistes - индивидуальные офферы и решения в период шторма FB

KeyAffliates - международная партнерская компания, базирующаяся в Дании, ищет новых партнеров! Мы специализируемся на гемблинг офферах больше 9 лет.
Мы работаем только с лучшими операторами, которые гарантируют вам максимальную прибыль от вашей работы.
Такие как:
И это еще не все, мы обновляем выбор новыми предложениями каждый месяц.
Принимаемые гео:
Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Испания, Турция, Польша, Австрия, Австралия, Бразилия, Чили, Перу и другие.
Почему именно мы?
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Лучшие условия по всемирно известным брендам, которые крутят по телевидению и за счет чего имеют огромный траст среди игроков.
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Неограниченные капы.
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Железобетонные выплаты без задержек.
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Рекомендации по проливу трафика, подходы, связки - одним словом все, чтобы у вас получилось нажать заветную кнопку и получить профит.
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Индивидуальные продукты под разные источники трафика, которые не дает прямой рекламодатель. Поскольку мы является прямыми партнерами и представителями продукта мы сами анализируем и заключаем сделки с партнерами.
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- Менеджеры онлайн 24/7, готовые решить вашу проблему
С нас особые плюшки веб мастерам, работающим со схемным траффиком :
Связки, подходы и рекомендации как лить анкап со схем, чтобы ваш трафик не резали/
В нынешних реалиях FB данный источник трафика (Make money или схемы) пользуется особым спросом и приносит топовый доход нашим партнерам. У нас есть на любое гео оффер под данный тип трафика. Мы расскажем как с ним работать, какие есть механики и фишки работы с данным источником.
Любителям FB, SEO и PPC у нас особое отношение в виде высоких ставок, статы пролива, благодаря чему вы сможете рассчитать ваши ROI а также рекомендаций вплоть до подбора ключей
Что по цифрам?
Более чем 800 предложений.
У нас имеется множество гибридных сделок начиная от 25% revshare + 75 EUR!
Так же CPA до 180 евро, CPL и RevShare!
Мы принимаем трафик с:
UAC
In-app
Make money (схемы)
Email & SMS
Display
Push Notification
Native и т.д.
Наши менеджеры всегда предоставят вам:
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баннеры любого размера и формата
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брендирование
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написание обзоров на разных языках
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рекомендации по проливу трафика
Вы всегда можете связаться со мной, для дополнительной информации и регистрации.
Мои контакты:
Пишите в тг @MaxKeyaff и обсудим как лить в плюс !
Наши социальные сети:
facebook.com/keyaffiliates
https://twitter.com/affiliates_key
https://www.linkedin.com/company/keyaffiliates.com/
Сообщение отредактировал keyaffiliates: Вчера, 10:23