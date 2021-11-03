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KeyAffilistes - индивидуальные офферы и решения в период шторма FB

Автор темы keyaffiliates, Вчера, 10:20

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  5. Tiktok boom 2021 - помогите с агентскими акками и будет пушка (0 голосов [0.00%])

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#1 keyaffiliates

keyaffiliates

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Отправлено Вчера, 10:20

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KeyAffliates - международная партнерская компания, базирующаяся в Дании, ищет новых партнеров! Мы специализируемся на гемблинг офферах больше 9 лет. 

Мы работаем только с лучшими операторами, которые гарантируют вам максимальную прибыль от вашей работы. 

Такие как:

 

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И это еще не все, мы обновляем выбор новыми предложениями каждый месяц. 

Принимаемые гео: 

Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Испания, Турция, Польша, Австрия, Австралия, Бразилия, Чили, Перу и другие. 

Почему именно мы? 

  • Лучшие условия по всемирно известным брендам, которые крутят по телевидению и за счет чего имеют огромный траст среди игроков. 

  • Неограниченные капы.

  • Железобетонные выплаты без задержек.

  • Рекомендации по проливу трафика, подходы, связки - одним словом все, чтобы у вас получилось нажать заветную кнопку и получить профит.

  • Индивидуальные продукты под разные источники трафика, которые не дает прямой рекламодатель. Поскольку мы является прямыми партнерами и представителями продукта мы сами анализируем и заключаем сделки с партнерами. 

  • - Менеджеры онлайн 24/7, готовые решить вашу проблему

С нас особые плюшки веб мастерам, работающим со схемным траффиком :

Связки, подходы и рекомендации как лить анкап со схем, чтобы ваш трафик не резали/

В нынешних реалиях FB данный источник трафика (Make money или схемы) пользуется особым спросом и приносит топовый доход нашим партнерам. У нас есть на любое гео оффер под данный тип трафика. Мы расскажем как с ним работать, какие есть механики и фишки работы с данным источником. 

 

Любителям FB, SEO и PPC у нас особое отношение в виде высоких ставок, статы пролива, благодаря чему вы сможете рассчитать ваши ROI а также рекомендаций вплоть до подбора ключей

 

Что по цифрам?

Более чем 800 предложений.

У нас имеется множество гибридных сделок начиная от 25% revshare + 75 EUR!

Так же CPA до 180 евро, CPL и RevShare!

 

Мы принимаем трафик с: 

Facebook 

Google 

UAC

In-app

Make money (схемы) 

Email & SMS

Display

Push Notification

Native  и т.д.

 

Наши менеджеры всегда предоставят вам:

  • баннеры любого размера и формата

  • брендирование

  • написание обзоров на разных языках

  • рекомендации по проливу трафика

 

Вы всегда можете связаться со мной, для дополнительной информации и регистрации.

 

Мои контакты:

Пишите  в тг @MaxKeyaff и обсудим как лить в плюс ! 

 

Наши социальные сети:

facebook.com/keyaffiliates 

https://twitter.com/affiliates_key 

https://www.linkedin.com/company/keyaffiliates.com/


Сообщение отредактировал keyaffiliates: Вчера, 10:23

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