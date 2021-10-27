Подарок акция до 20000 руб от Тинькофф, 500 за картy.

Отправлено Сегодня, 11:59

Полнейший обзор лучших предложений по промо ссылкам при оформлении любых услуг от Тинькофф. Промокоды, промоссылки на Тинькофф.

Что мне нравится в Тинькофф Банке после 7 лет обслуживания:

Крутейшее мобильное приложение, максимально удобное, много полезной информации внутри. Сбер и другие банки радом не стояли.

Никаких походов в отделение банка, все вопросы решаются в ЧАТЕ. Справки, выписки и т. д. всё бесплатно и быстро.

Можно открыть брокерский счет в Тинькофф Инвестициях, не один банк с Тинькофф в плане удобства не сравнится. Плюс большое комьюнити, общение прямо в приложении.

Есть сервис инвесткопилка, можно настроить автопополнение и округление трат, что бы разница копилась на счету.

Ну и конечно же кэшбэк и процент на остаток.

Всего одна ПРОМО ссылка, чтобы поделиться всеми продуктами Тинькофф!

При оформлении карты Тинькофф Black - по ссылке ты получишь:

- до 15% кэшбэк на 3 категории на выбор раз в месяц и 1% на остальное

- кэшбэк у партнеров банка до 30%

- мультивалютная карта с выгодным курсом покупки близким к биржевому

- можно выпустить бесплатные дополнительные карты

- удобное и многофункциональное приложение

- бесплатные межбанковские переводы

- полностью бесплатная карта при переводе на тариф 6.2

- 2 месяца сервиса Tinkoff Pro бесплатно при покупке от 300 руб. при оформлении по моей ссылке

Дебетовая карта Tinkoff Black - бонус 2 месяца подписки Tinkoff Pro

Бесплатное обслуживание до конца действия карты

Необходима покупка по карте от 300 рублей одной операцией.

Начисление обычно в течение двух дней.

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Еще некоторые бонусы:

Кредитная карта Tinkoff Platinum - бонус 500 рублей за первую покупку от 1000 рублей

Дебетовая карта All Airlines - бонуc 500 миль за первую покупку от 300 рублей

Кредитная карта Tinkoff All Airlines - бонус 750 миль за первую покупку от 1000 рублей

Дебетовая карта Tinkoff Drive - бонуc 500 баллов за первую покупку от 300 рублей

Кредитная карта Tinkoff Drive - бонуc 750 баллов

Смарт Вклад - бонус 0.5% eдиноразово от Банка

Мобильная связь Tinkoff mobile - неделя связи бесплатно + 500 бонусов gри пополнении баланса от 200 руб.

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Подарок акция до 20000 руб. от Тинькофф, месяц бесплатно.

Предложение открыть брокерский счёт в банке Тинькофф с бонусом

Акция до 20000 руб. от Тинькофф (обслуживание счёта на тарифе «Инвестор» - месяц торговли без комиссий от Тинькофф

по моей персональной ПРОМО ссылке. за открытие брокерского счёта

(Брокерский счёт; дополнительно можно открыть ИИС - с налоговым вычетом до 52 тыс. ежегодно + инвест.доход) + Акция до 20 тыс. руб. от Банка (Брокера)

(обслуживание счёта на тарифе «Инвестор» - бесплатно как для ИИС, так и для Брокерского счёта);

В основном, я покупаю акции на средний срок (от 2-3 месяцев до 1 года), иногда пробую спекуляции.

+ Простота в использовании. Тройное подчеркивание. Посмотрите на приложение любого другого брокера, а теперь на Тинькофф.

И снова на другого брокера, и снова — на Тинькофф. Они реально «на коне»! Из сложного, визуально перегруженного инструмента Тинькофф сделали приложение, по удобству сравнимое с редактором фото на телефоне.

+ Быстрая служба поддержки. Тут же в приложении. На днях я общался с поддержкой другого российского брокера — ну, как общался, задал вопрос. Ответили мне ТОЛЬКО на следующий день.

(подсказка: мне в Тинькофф). + Покупка валюты от 1 доллара. У некоторых брокеров (например, у Сбербанка или Открытия) стоят ограничения в 1000 единиц на покупку и продажу валюты. То есть, обменять можно только от $1000 или €1000 — прекрасно, но что если я мини-инвестор с мини-портфелем?(подсказка: мне в Тинькофф).

+ Доступ к премаркету и постмаркету США. Расшифровываю: акции американских компаний можно купить до открытия и после закрытия американского рынка. Это очень удобно, в другом брокере у меня такого нет, приходится выставлять заявку и ждать открытия американских торгов. А на премаркете акции часто летят вверх или вниз!

+ Брокер заплатит за вас налоги. Можно совершать тысячи сделок и не переживать, в конце года ничего считать не надо. Тинькофф автоматически вычитает 13% с прибыли, когда выводишь заработанное со счета. Доплачивать налог нужно только за получение дивидендов, если таковое было.

+ Соцсеть Пульс. Да, в приложении брокера есть своя соцсеть с подписчиками, подписками и обсуждениями акций. В основном пишут много мусора и запускают ракеты, но можно и выяснить что-то новенькое. Мне, например, нравятся новостные дайджесты и экспертные посты от знающих людей (но их нужно отрыть в стоге «мамкиных» инвесторов).

+ Годный терминал TradingView.

+ Возможность открыть ИИС. И получить вычет до 52 000 рублей за предыдущий налоговый год (вычет типа А или типа Б). Я подаю в этом году и надеюсь вернуть часть уплаченных налогов от прибыли с акций. Кстати, с апреля 2021 года нужно платить только за один тариф, их объединили. Раньше комиссию за брокерский счет и ИИС нужно было оплачивать отдельно.

Преимущества :

Открытие счета на бирже 0 руб. (бесплатно и без ограничений на минимальное пополнение счета)

Комиссия за сделки от 0.025 %

Бесплатное обслуживание (в месяцы, когда нет сделок ничего не платите. Всегда: открытие счета, ввод, вывод денег и хранение ценных бумаг в депозитарии — 0 руб.)

Брокерский счет не нужно заранее пополнять и долго ждать — оплачивайте сделки через карту банка без комиссии

Операции через мобильное приложение на iOS и Android или браузер

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Как сделать карту Tinkoff Black бесплатной:

Tinkoff Black — наша лучшая дебетовая карта с кэшбэком в рублях и процентом на остаток. С ней можно получать кэшбэк за все покупки: 2—15% за покупки в избранных категориях, до 30% по спецпредложениям партнеров, 1% за все остальное. А тем, кто хранит деньги на карте и оплачивает покупки хотя бы на 3000 ₽ в месяц, банк ежемесячно начисляет проценты на остаток до 300 000 ₽. Еще можно не платить за обслуживание карты: вот несколько способов.

Tinkoff Pro дает более выгодные условия по всем продуктам Тинькофф и специальные условия для партнерских подписок. Условия дебетовой карты Tinkoff Black с подпиской становятся выгоднее: вы получаете не только бесплатное обслуживание карты, но и более высокий доход по счетам и вкладам, более выгодный лимит и условия начисления кэшбэка, бесплатные оповещения и дополнительные бонусы.

Хранить деньги на счетах

Если на карте, вкладах, накопительных и брокерских счетах каждый день в сумме хранится не меньше 50 000 ₽, обслуживание карты будет бесплатным. В остальных случаях обслуживание стоит 99 ₽ в месяц.

Изменить тариф карты

Напишите в чат службы поддержки в приложении Тинькофф и попросите перевести карту на тариф 6.2. За годовое обслуживание больше платить не придется — независимо от суммы на счетах.

На этом тарифе другие условия: 4% годовых будут начисляться только на остаток больше 100 000 ₽ — в обычном случае проценты начисляются на любую сумму до 300 000 ₽. В остальном тариф точно такой же, как ваш стандартный. Только бесплатный.

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Вклад "Смарт Вклад" - с бонусом 0.5% единоразово

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Как понятно из названия - она предназначена для автолюбителей.

Сейчас практически не осталось карт с кешбэком 10% за покупки на АЗС, а эта карта как раз из таких.

Выпуск карты Тинькофф Драйв бесплатный, годовое обслуживание - 990 руб. (допки - бесплатные)

Кешбэк баллами:

У карты Тинькофф Драйв кэшбэк начисляется баллами в следующих объемах:

- Топливо (MCC 5172, 5541, 5542, 5983) - 10%

- Автоуслуги (MCC 3351, 3355, 3357, 3364, 3366, 3374, 3381, 3386, 3387, 3389, 3390, 3391, 3393, 3395, 3405, 3409, 3420, 3429, 3441, 4784, 4789, 5013, 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 5599, 7012, 7512, 7513, 7519, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549) - 5%

- Штрафы ГИБДД - 5%

- Тинькофф страхование - 10%

- Остальные покупки (кроме исключений - MCC 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999) - 1%

Таки получили мы баллы за покупки, а что же с ними дальше делать, спросите Вы? ) Конечно же, их надо после этого потратить, только правильно. Не буду утомлять расчетами, скажу только, что разумнее и выгоднее всего компенсировать баллами покупки от 1000 руб. в категории "Автоуслуги" (не топливо), совершенные за последние 90 дней.

Есть одна не очень приятная особенность - у этой карты общая сумма покупок в повышенных категориях должна составлять не более 33,33% от общей суммы покупок (в повышенных и неповышенных категориях, кроме исключений). Однако, если Вы пользуетесь картой повсеместно - это не будет проблемой )

Грейс-период

Составляет здесь до 55 дней с момента совершения покупки. Срок грейс-периода рассчитывается от даты выписки по карте (можно узнать в чате мобильного приложения). Например, если у Вас дата выписки 1-е число, а вы совершили покупку за счет кредитных средств 2-го числа месяца, то необходимо вернуть деньги банку в течение 54-дней (дальше банк потребует проценты за покупку). Очень неплохой период )

Заключение

Не стоит сомневаться, Тинькофф драйв отлично подойдет автолюбителям, поэтому рекомендую её немедля заказать по ПРОМО ссылке

Материал подготовлен: ad-vouchers.ru - магазин промокодов

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