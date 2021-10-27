Скупка любых аккаунтов Google Ads (Adwords). Высокие цены!

Отправлено Сегодня, 11:59

Приветствую!

Хочу порекомендовать надежного, грамотного скупщика отработанных аккаунтов Adwords/Ads и предоставить промокод для денежного бонуса.

Скупает ваши старые аккаунты эдвордс на которых были потрачены деньги, но уже нет баланса.

Подойдут даже те, на которых вы использовали промокоды, например 500/3000 руб. и другие

Скупка постоянно и в любых количествах. Требования:

1) чтобы аккаунты были не заблокированы

2) не удалены платежные данные (это имя, адрес, индекс и т.д., НЕ путать с привязанной картой/кошельком - их удалять можно и нужно).

======================================================

Сообщите менеджеру промокод "от adw-kupon.ru" перед продажей

Первые 10 акков у вас купят дороже! Примеры бонусов расписаны ниже

Пишите в любой чат по этой ссылке (виджет в правом нижнем углу):

======================================================

Почём покупают:

1) русские с тратами 2500-3500 (после промо) - любое кол-во, по 400р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

2) русские с тратами от 5к, любое кол-во, по 700р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

3) русские с тратами от 8к, любое кол-во, по 2500р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

4) русские с тратами от 30к, любое кол-во, по 3500р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

5) русские с тратами от 60к, любое кол-во, по 4000р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

6) русские с тратами от 300к, любое кол-во, по 5000р (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

7) русские с тратами от 500к, любое кол-во, по 6000р (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

8) русские с тратами от 800к, любое кол-во, по 7000р (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

9) русские с тратами от 1млн, любое кол-во, по 8000р (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

10) украинские с тратами от 1к грв (после промо), любое кол-во, по 1000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

11) украинские с тратами от 2к грв, любое кол-во, по 1500р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

12) украинские с тратами от 3к грв, любое кол-во, по 2500р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

13 украинские с тратами от 10к грв, любое кол-во, по 3000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

14) украинские с тратами от 20к грв, любое кол-во, по 3500р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

15) украинские с тратами от 50к грв, любое кол-во, по 4000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже) и т.д.

16) украинские с тратами от 100к грв, любое кол-во, по 5000(по промокоду первые 10 на 50р дороже) и т.д.

17) украинские с тратами от 200к грв, любое кол-во, по 6000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже) и т.д.

18) украинские с тратами от 300к грв, любое кол-во, по 7000(по промокоду первые 10 на 50р дороже) и т.д.

19) в валюте евро или доллары (Европа или Америка), любое кол-во, цена договорная, от 2500р и до 20.000р, (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

20) в валюте доллары (Беларусь, Казахстан.), любое кол-во, цена договорная, от 400р и до 4000р, (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

21) в валюте доллары (Не СНГ), любое кол-во, цена договорная, от 1500р и до 10000р, (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

22) акки в комплекте с доменами/сайтами, любое кол-во, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

23) акки в комплекте с дедиками/браузерными отпечатками, любое кол-во, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

24) любые другие акки которые у вас есть готовы рассмотреть и предложить цены, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

Они вам все расскажут и заплатят денег за ненужные аккаунты. Рекомендую, с ними постоянно работаю, пишите прямо сейчас!