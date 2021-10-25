Гемблинг партнерка VAVADA - Зарабатывай с нами!

Приветствуем! Мы команда партнерской программы нашумевшего гемблинг проекта VAVADA. Онлайн казино, которое отметилось на русском и зарубежном рынках азартных игр благодаря своему качественному сервису.
Игроки ценят наш проект благодаря обширному и обновляемому ассортименту слотов и live-игр, честной и открытой политике, лояльному отношению проекта к своей аудитории в виде щедрых бонусной и кэшбэк систем, проводимых на постоянной основе розыгрышей и турниров. Благодаря такому подходу среднее время жизни пользователя на проекте составляет 8 месяцев. Наш проект - это прямой рекламодатель без посредников и комиссий, с международными ГЕО и высокой конверсией.
Партнерка Vavada
Партнерская программа казино VAVADA работает по модели RevShare. Сейчас это единственная возможная модель сотрудничества, но появление CPA - это лишь вопрос времени. Наша партнерская программа выгодно отличается высоким процентом RevShare размером в 50%.
Преимущества партнерской программы VAVADA:
- Высокий процент RevShare - 50%;
- Принимаемые ГЕО: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Польша, Турция. На подходе страны Латинской Америки, такие как, например, Мексика и Бразилия;
- Простой и удобный вывод вознаграждения: банковские карты, все популярные электронные кошельки; криптовалюта;
- Подробная статистика как в общем, так и по каждому рефералу отдельно в панели партнера;
- Полная поддержка и сопровождение.
В панели партнера возможно отслеживать:
- количество регистраций;
- суммы депозитов;
- суммы выводов;
- сумму вознаграждения;
- суммы ранее выплаченных вознаграждений.
Выплата вознаграждения по результатам расчетного периода происходит по 1-ым и 15-ым числам каждого месяца.
Вознаграждение выводится посредством любого доступного на сайте казино способом. Прежде чем приступить к работе с партнерской программой казино, каждый партнер обязуется внимательно ознакомиться со всеми пунктами правил и условий.
Регистрация в партнерской программе VAVADA
Чтобы стать нашим партнером, нужно связатся с нашим аффилейт менеджером и обсудить условия сотрудничества. Во время обсуждения могут потребоваться ссылки на источники трафика, а также актуальная статистика.
Для сотрудничества нам очень интересны различные сайты; группы, сообщества, каналы в социальных сетях, каналы для видео и стримов, покупной трафик (тизер, баннер, таргет), а также иные онлайн рекламные площадки и источники трафика.
При заключении сотрудничества создается партнерский аккаунт в казино, на котором мы подключаем доступ к панели партнера и реферальной ссылке.
Связаться с аффилейт менеджером нашего проекта очень просто, телеграмм аккаунт для связи — @acvavada, а так же скайп - acvavada. Мы ждем стримеров, блогеров, арбитражников, владельцев групп и каналов, вебмастеров, видеоконтент мейкеров.
Сопровождение и поддержка
Мы создаем и предоставляем весь необходимый графический, текстовый контент и актуальную информацию о проекте по запросу наших партнеров. Поддержка в лице аффилейт менеджера работает всю неделю без выходных с 6 утра до 00:00 по МСК, менеджер помогает в любых вопросах, связанных с партнеркой и продвижением.
Партнерская программа VAVADA — это новые возможности для монетизации трафика. Постоянная поддержка, и регулярные акции, турниры делают площадку привлекательной для игроков. Чтобы стать партнером, напишите нам в телеграм @acvavada, или Skype: acvavada