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Гемблинг партнерка VAVADA - Зарабатывай с нами!

Автор темы Manager VAVADA, Сегодня, 09:19

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#1 Manager VAVADA

Manager VAVADA

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Отправлено Сегодня, 09:19

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Приветствуем! Мы команда партнерской программы нашумевшего гемблинг проекта VAVADA. Онлайн казино, которое отметилось на русском и зарубежном рынках азартных игр благодаря своему качественному сервису.

Игроки ценят наш проект благодаря обширному и обновляемому ассортименту слотов и live-игр, честной и открытой политике, лояльному отношению проекта к своей аудитории в виде щедрых бонусной и кэшбэк систем, проводимых на постоянной основе розыгрышей и турниров. Благодаря такому подходу среднее время жизни пользователя на проекте составляет 8 месяцев. Наш проект - это прямой рекламодатель без посредников и комиссий, с международными ГЕО и высокой конверсией.

Партнерка Vavada

Партнерская программа казино VAVADA работает по модели RevShare. Сейчас это единственная возможная модель сотрудничества, но появление CPA - это лишь вопрос времени. Наша партнерская программа выгодно отличается высоким процентом RevShare размером в 50%.


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Преимущества партнерской программы VAVADA:

  • Высокий процент RevShare - 50%;
  • Принимаемые ГЕО: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Польша, Турция. На подходе страны Латинской Америки, такие как, например, Мексика и Бразилия;
  • Простой и удобный вывод вознаграждения: банковские карты, все популярные электронные кошельки; криптовалюта;
  • Подробная статистика как в общем, так и по каждому рефералу отдельно в панели партнера;
  • Полная поддержка и сопровождение.

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В панели партнера возможно отслеживать:

  • количество регистраций;
  • суммы депозитов;
  • суммы выводов;
  • сумму вознаграждения;
  • суммы ранее выплаченных вознаграждений.

Выплата вознаграждения по результатам расчетного периода происходит по 1-ым и 15-ым числам каждого месяца.
Вознаграждение выводится посредством любого доступного на сайте казино способом. Прежде чем приступить к работе с партнерской программой казино, каждый партнер обязуется внимательно ознакомиться со всеми пунктами правил и условий.

Регистрация в партнерской программе VAVADA

 

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Чтобы стать нашим партнером, нужно связатся с нашим аффилейт менеджером и обсудить условия сотрудничества. Во время обсуждения могут потребоваться ссылки на источники трафика, а также актуальная статистика.

Для сотрудничества нам очень интересны различные сайты; группы, сообщества, каналы в социальных сетях, каналы для видео и стримов, покупной трафик (тизер, баннер, таргет), а также иные онлайн рекламные площадки и источники трафика.

При заключении сотрудничества создается партнерский аккаунт в казино, на котором мы подключаем доступ к панели партнера и реферальной ссылке.

Связаться с аффилейт менеджером нашего проекта очень просто, телеграмм аккаунт для связи — @acvavada, а так же скайп - acvavada. Мы ждем стримеров, блогеров, арбитражников, владельцев групп и каналов, вебмастеров, видеоконтент мейкеров.

Сопровождение и поддержка

Мы создаем и предоставляем весь необходимый графический, текстовый контент и актуальную информацию о проекте по запросу наших партнеров. Поддержка в лице аффилейт менеджера работает всю неделю без выходных с 6 утра до 00:00 по МСК, менеджер помогает в любых вопросах, связанных с партнеркой и продвижением.

Партнерская программа VAVADA — это новые возможности для монетизации трафика. Постоянная поддержка, и регулярные акции, турниры делают площадку привлекательной для игроков. Чтобы стать партнером, напишите нам в телеграм @acvavada, или Skype: acvavada

 

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