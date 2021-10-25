Гемблинг партнерка VAVADA - Зарабатывай с нами!

Отправлено Сегодня, 09:19

Приветствуем! Мы команда партнерской программы нашумевшего гемблинг проекта VAVADA. Онлайн казино, которое отметилось на русском и зарубежном рынках азартных игр благодаря своему качественному сервису.

Игроки ценят наш проект благодаря обширному и обновляемому ассортименту слотов и live-игр, честной и открытой политике, лояльному отношению проекта к своей аудитории в виде щедрых бонусной и кэшбэк систем, проводимых на постоянной основе розыгрышей и турниров. Благодаря такому подходу среднее время жизни пользователя на проекте составляет 8 месяцев. Наш проект - это прямой рекламодатель без посредников и комиссий, с международными ГЕО и высокой конверсией.



Партнерка Vavada



Партнерская программа казино VAVADA работает по модели RevShare. Сейчас это единственная возможная модель сотрудничества, но появление CPA - это лишь вопрос времени. Наша партнерская программа выгодно отличается высоким процентом RevShare размером в 50%.





Преимущества партнерской программы VAVADA:

Высокий процент RevShare - 50%;

Принимаемые ГЕО: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Польша, Турция. На подходе страны Латинской Америки, такие как, например, Мексика и Бразилия;

Простой и удобный вывод вознаграждения: банковские карты, все популярные электронные кошельки; криптовалюта;

Подробная статистика как в общем, так и по каждому рефералу отдельно в панели партнера;

Полная поддержка и сопровождение.

В панели партнера возможно отслеживать:

количество регистраций;

суммы депозитов;

суммы выводов;

сумму вознаграждения;

суммы ранее выплаченных вознаграждений.

Выплата вознаграждения по результатам расчетного периода происходит по 1-ым и 15-ым числам каждого месяца.

Вознаграждение выводится посредством любого доступного на сайте казино способом. Прежде чем приступить к работе с партнерской программой казино, каждый партнер обязуется внимательно ознакомиться со всеми пунктами правил и условий.



Регистрация в партнерской программе VAVADA

Чтобы стать нашим партнером, нужно связатся с нашим аффилейт менеджером и обсудить условия сотрудничества. Во время обсуждения могут потребоваться ссылки на источники трафика, а также актуальная статистика.



Для сотрудничества нам очень интересны различные сайты; группы, сообщества, каналы в социальных сетях, каналы для видео и стримов, покупной трафик (тизер, баннер, таргет), а также иные онлайн рекламные площадки и источники трафика.



При заключении сотрудничества создается партнерский аккаунт в казино, на котором мы подключаем доступ к панели партнера и реферальной ссылке.



Связаться с аффилейт менеджером нашего проекта очень просто, телеграмм аккаунт для связи — @acvavada, а так же скайп - acvavada. Мы ждем стримеров, блогеров, арбитражников, владельцев групп и каналов, вебмастеров, видеоконтент мейкеров.



Сопровождение и поддержка



Мы создаем и предоставляем весь необходимый графический, текстовый контент и актуальную информацию о проекте по запросу наших партнеров. Поддержка в лице аффилейт менеджера работает всю неделю без выходных с 6 утра до 00:00 по МСК, менеджер помогает в любых вопросах, связанных с партнеркой и продвижением.



Партнерская программа VAVADA — это новые возможности для монетизации трафика. Постоянная поддержка, и регулярные акции, турниры делают площадку привлекательной для игроков. Чтобы стать партнером, напишите нам в телеграм @acvavada, или Skype: acvavada