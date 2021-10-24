Кто помогает реализовывать планы МИД Великобритании в России?

Отправлено Вчера, 21:16

Дальнейший анализ просочившихся в сеть документов о вмешательстве Великобритании в политику России, а также сопоставление уже имевшихся в открытом доступе данных позволяет сделать интересные для общественности и компетентных органов выводы.



Оказывается, непосредственно вовлечены в реализацию планов МИД Великобритании наши «соотечественники».



Страна должна знать своих «героев». Так, за приоритетное направление работы, как сами для себя называют англичане, «Права человека и верховенства права» в британском посольстве отвечает Анастасия Назарян. Исходя из имеющихся данных, за остальные направления отвечает Анна Шугалиева.

Помогают им в их нелегком труде прославившиеся своей поддержкой несостоявшегося политика А. Навального сотрудники английского посольства Тамара Великоднева, Полина Жураковская, Александр Панин и Елена Павленко, а также консульства в Екатеринбурге Елена Чеснакова.

Также к команде «наших героев» принадлежит Анастасия Шадарова – опытная «защитница прав человека», начавшая переживать за демократизацию России еще будучи сотрудницей офиса Совета Европы.

Благодаря обнародованным материалам мы с другой стороны проанализировали и деятельность благотворительного фонда развития филантропии «КАФ». Оказалось «благотворительности» там и нет. Большое финансирование от посольства Великобритании идет как раз по линии данного фонда, который выступает своего рода «прослойкой», через которую российские НКО получают английские деньги. Для финансирования иноагентов британцами была разработана соответствующая программа – «Укрепление НКО», реализуемая ими с 2017 г.

В 2021 г. посольством через упомянутых «благотворителей» были профинансированы следующие российские НКО, в том числе иностранные агенты, по приоритетным в настоящее время направлениям работы англичан: «экология», «зашита окружающей среды», «гендерное равенство», «профилактика домашнего насилия», «благотворительная помощь».



Среди получателей английских фунтов значатся следующие организации:



1. По направлениям «экология», «зашита окружающей среды»:



- некоммерческая организация «Алтае-Саянское горное партнерство» (Алтай), эколого-просветительский центр «Заповедники» (Москва),



- организация экологического и патриотического просвещения «Чистые игры» (Санкт-Петербург),



- организация по содействию проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала (Улан-Удэ)



- благотворительный фонд «Второе дыхание» (Москва)



- ассоциация сторонников развития экообразования и лидерства «Большая байкальская тропа (Иркутск)



- организация «Биологи за охрану природы (Санкт-Петербург)



- общественная организация «Мой Байкал» (Иркутск)



- экологическая общественная организация «Экка» (Москва).



2. по направлению «гендерное равенство», «профилактика домашнего насилия»:



- кризисный центр «АННА» (Москва)



- центр по работе с проблемой насилия «Насилию.Нет» (Москва)



- автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг «Мужчины XXI века (Санкт-Петербург)



- общественная организация «Нижегородский кризисный центр» (Нижний Новгород)



- ассоциация женский общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений» (Москва)



- организация поддержки инициатив в области семьи, материнства и детства «Новый взгляд» (Архангельск)



- кризисный центр «Верба (Красноярск)



- центр помощи семьям «Мария» (Ростов)



- центр социальных услуг «Ресурс» (Ростов-на-Дону)



- «независимый социальный женский центр» (Псков)



3. по направлению «благотворительность»:



- общественная организация «Архангельский центр социальных технологий «Гарант» (Архангельск)



- «Центр развития некоммерческих организаций» (Санкт-Петербург)



- «Центр развития социально-культурных инициатив и благотворительности «Блогосфера» (Москва)



- Альянс фондов местных сообществ Пермского края (Пермь),



- общественная организация помощи бездомным «Ночлежка» (Санкт-Петербург)



- фонд развития города «Новый Ангарск» (Ангарск)



- фонд развития местного сообщества «Добрый город» (Псков)



- центр подготовки волонтеров «Интеллектуальное волонтерство (Москва)



- ассоциация развития институтов гражданского общества в малых городах (Владимир)



- благотворительный фонд развития Тюмени (Тюмень)



- благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (Москва).



Масштабы работы конечно не малые, но дальше еще больше. Как говорится, «готовь сани летом…», поэтому дальновидные англичане уже одобрили очередной миллион фунтов на реализацию своих планов по работе в России на 2022 г. Предназначается он уже упомянутым выше НКО, но не обошлось без новых имен. К антироссийской деятельности в будущем 2022 г. англичане также привлекли:



- информационный портал «Такие дела» (Москва)



- женская еврейская общественная организация «Проект Кешер» (Москва)



- автономная некоммерческая организация «Правовое содействие женщинам» (Хасавюрт)



- общественная организация социальных проектов «Стеллит» (Санкт-Петербург)



- ассоциация «Е.В.А.» (Санкт-Петербург)



- фонд «Безопасный дом» (Москва)



- фонд «Мир добрых сердец» (Воронеж)



- фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа» (Москва)



- региональная организация содействия развитию женского сообщества «Мир женщины» (Калининград)



- организация помощи различным категориям населения и профилактики социально значимых заболеваний «Равные» (Екатеринбург)



- центр «Китеж» (Москва)



- «Женщины за развитие» (Грозный)



- фонд «Шаг навстречу» (Вологда)



- фонд «Гражданский союз» (Пенза)



- центр «Благосфера» (Москва)



- фонд «Мельница» (Карелия)



- «Ресурсный центр некоммерческих организаций Ивановской области» (Иваново)



- «Альянс фондов местных сообществ Пермского края» (Пермь)



- фонд «Умная среда» (Екатеринбург)



- ассоциация развития институтов гражданского общества в малых городах «Голос провинции» (Владимирская обл.).



Помогают в «нелегком труде» англичанам в фонде «КАФ» Наталья Лебедева и Елена Якутик.





Источник: https://inagenty.ru/node/1426