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Фотография

Интернет ресурс для покупки и продажи фотоконтента

Автор темы zavarzin, Сегодня, 10:17

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#1 zavarzin

zavarzin

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Отправлено Сегодня, 10:17

Если вы ищите, где в интернете можно скачать фото и  картинки для ваших постов, рассылок, иллюстраций или рекламных баннеров, то вы понимаете, что это реальная проблема. Нельзя просто скопировать фотографии с чужого сайта и опубликовать в своем блоге, они все защищены авторским правом. Так вот решение есть, и это решение  - платформа PHOTOGRAM https://photogram202...onsorid=5188126 , на которой регулярно размещаются новые фотоработы фрилансеров, и которые вы можете абсолютно легально покупать и вставлять в свои сайты.

 

 

 


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