За быстрыми выплатами иди к CPA.Rocks

Отправлено Сегодня, 09:56

600+ офферов, бурж и СНГ, гембло, беттинг дейтос — всё для вебов CPA.Rocks. В этой сетке аффилиаты получают:



- Работу с проверенными реклами

- Возможность выбирать среди сотни офферов

- Тестить пролив

- Удобнейшая платформа для трекинга

Топовые ГЕО сетки: Канада, Ирландия, Германия и Австралия. Так же представлены tier-1 и tier-3 страны.



CPA.Rocks выступает надежным партнером, который возьмет все риски при работе с рекламодателем. Выплаты — по запросу аффа.

Партнерка создала все условия для пролива в плюс. Регайся и монетизируй траф https://cutt.ly/9E5PTSH

Сообщение отредактировал CPA Rocks: Сегодня, 10:00