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Подарок 1400р за оформление бесплатной карты Райфайзен

Автор темы seocool, Сегодня, 06:37

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#1 seocool

seocool

    Стажер

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2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 06:37

 
 
Приветствую, хочу поделиться находкой, обычно за подобное оформление бесплатных карт дарят 500 руб - таких предложений полно...
Здесь: 1400 бонус  +  1,5% кэшбэк на всё без условий и ограничений
  
и получите в подарок 1400 + бесплатное обслуживание и бесплатную доставку карты.
 
Регаемся на сервисе  ➡️ Бэкит по ПРОМО ссылке(На будущее аккаунт пригодится, топовый кешбек сервис на тысячи магазинов)
 
Активируем предложение, заказываем карту, активируем ее, подтверждаем, совершаем покупки (хотя бы на 1400р) - забираем 1400р в Бэките и выводим.
 
От себя скажу, что карта добротная (честный кешбэк 1,5% с 1 по 10 число месяца, даже если потратите 10 рублей, на перекресток кеш щас 5% до конца месяца при покупке от 1500р). Поддержка адекватная. Обслуживание бесплатно на 5 лет, смс-опопвещения платные можно не подключать.
 
Там же есть кредитка с выплатой 3200 и акционным бесплатным обслуживанием на весь срок действия карты, найдете там же если интересно
 
raifazen.jpg
 

 


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