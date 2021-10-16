Подарок 1400р за оформление бесплатной карты Райфайзен

Отправлено Сегодня, 06:37

Приветствую, хочу поделиться находкой, обычно за подобное оформление бесплатных карт дарят 500 руб - таких предложений полно...

Здесь: 1400 бонус + 1,5% кэшбэк на всё без условий и ограничений

и получите в подарок 1400 + бесплатное обслуживание и бесплатную доставку карты.

Бэкит по ПРОМО ссылке(На будущее аккаунт пригодится, топовый кешбек сервис на тысячи магазинов) Регаемся на сервисе ➡️(На будущее аккаунт пригодится, топовый кешбек сервис на тысячи магазинов)

Активируем предложение, заказываем карту, активируем ее, подтверждаем, совершаем покупки (хотя бы на 1400р) - забираем 1400р в Бэките и выводим.

От себя скажу, что карта добротная (честный кешбэк 1,5% с 1 по 10 число месяца, даже если потратите 10 рублей, на перекресток кеш щас 5% до конца месяца при покупке от 1500р). Поддержка адекватная. Обслуживание бесплатно на 5 лет, смс-опопвещения платные можно не подключать.

Там же есть кредитка с выплатой 3200 и акционным бесплатным обслуживанием на весь срок действия карты, найдете там же если интересно