Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса на платформе getUNIQ

Отправлено Сегодня, 06:36

Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса – это простой инструмент для запуска рекламы сразу на нескольких площадках Яндекса и Google.

➡️ Как это работает

Вы добавляете информацию о компании и выбираете куда приводить клиентов (в карточку организации, на сайт или в соцсети), а все остальное сделают алгоритмы.

➡️ Алгоритмы рекламной подписки

Создадут объявления на основе информации из вашей карточки организации: фотографий, адреса, телефона, акции, витрины товаров и услуг.

Проанализируют все площадки — поиск Яндекса, Карты, Услуги, Дзен, сайты партнёров Рекламной сети, а также площадки Google — и запустят рекламу там, где есть ваша целевая аудитория.

Проследят за эффективностью рекламы: перераспределят бюджет на объявления, которые приводят больше всего клиентов, а неэффективные донастроят или остановят.

Отчитаются о результатах. Вы увидите не только переходы по рекламным объявлениям, но и действия в вашей карточке организации. А всех потенциальных клиентов вы увидите в базе, с которой сможете работать дальше.

➡️ Рентабельность рекламы нередко составляет 10-20%. Бывает, что рекламная компания срабатывает «в ноль» или даже в убыток.

Вот если бы можно было сократить расходы на рекламу процентов на 10-20, тогда даже убыточные компании стали бы давать прибыль, а прибыльные стали бы еще прибыльнее.

Такую возможность дает сервис GetUniq , работает с 2015, за надежность можно не сомневаться это проект от CPA компании Адмитад

Рекламировать можно все что не запрещено правилами рекламных сетей, то есть не ограниваясь офферами Адмитада и других CPA сетей.

Суммарная выгода может достигать 25%

Сервис дает возможность пополнить все популярные сети для закупки трафика со скидкой и из единого интерфейса.

Правилами запещено публично называть из чего формируется скидка, все узнаете в личном кабинете и тикетах.

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купоны здесь. ➡️ Вы можете самомстоятельно запустить Яндекс.Бизнес с нового аккаунта используя промокод на 5000 рублей, других номиналов не выпускается,

Скидка действует при подключении Рекламной подписки на срок от 90 дней и бюджете от 10 000.