Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса на платформе getUNIQ

Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса – это простой инструмент для запуска рекламы сразу на нескольких площадках Яндекса и Google.
➡️ Как это работает
Вы добавляете информацию о компании и выбираете куда приводить клиентов (в карточку организации, на сайт или в соцсети), а все остальное сделают алгоритмы.
➡️ Алгоритмы рекламной подписки
Создадут объявления на основе информации из вашей карточки организации: фотографий, адреса, телефона, акции, витрины товаров и услуг.
Проанализируют все площадки — поиск Яндекса, Карты, Услуги, Дзен, сайты партнёров Рекламной сети, а также площадки Google — и запустят рекламу там, где есть ваша целевая аудитория.
Проследят за эффективностью рекламы: перераспределят бюджет на объявления, которые приводят больше всего клиентов, а неэффективные донастроят или остановят.
Отчитаются о результатах. Вы увидите не только переходы по рекламным объявлениям, но и действия в вашей карточке организации. А всех потенциальных клиентов вы увидите в базе, с которой сможете работать дальше.
➡️ Рентабельность рекламы нередко составляет 10-20%. Бывает, что рекламная компания срабатывает «в ноль» или даже в убыток.
Вот если бы можно было сократить расходы на рекламу процентов на 10-20, тогда даже убыточные компании стали бы давать прибыль, а прибыльные стали бы еще прибыльнее.
Такую возможность дает сервис GetUniq, работает с 2015, за надежность можно не сомневаться это проект от CPA компании Адмитад
Рекламировать можно все что не запрещено правилами рекламных сетей, то есть не ограниваясь офферами Адмитада и других CPA сетей.
Суммарная выгода может достигать 25%
Сервис дает возможность пополнить все популярные сети для закупки трафика со скидкой и из единого интерфейса.
Правилами запещено публично называть из чего формируется скидка, все узнаете в личном кабинете и тикетах.
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➡️ Вы можете самомстоятельно запустить Яндекс.Бизнес с нового аккаунта используя промокод на 5000 рублей, других номиналов не выпускается, купоны здесь.
Скидка действует при подключении Рекламной подписки на срок от 90 дней и бюджете от 10 000.