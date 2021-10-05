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"WEB РЕЗЕРВЫ" Профи в работе с Опенкарт, 1С-Битрикс, Joomla, Drupal

Автор темы Berg Master, Вчера, 18:42

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#1 Berg Master

Berg Master

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
11
Хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:42

Хочу рекомендовать вебспециалистов по технической поддержке и доработке сайтов любой сложности.
 
Вэб агенство "WEB РЕЗЕРВЫ" https://webreserves.ru/ профессионально работает с сайтами любой сложности, на фреймворке Laravel, 1С-Битрикс, Joomla, Drupal, MODX, OpenCart и конечно WordPress.
Заказывал у них и доработки магазина, и работы по интеграциям. Еще нужен был как-то парсинг с сайта поставщика. Все сделали на "отлично".
 
Работают быстро. 
Обычно укладываются в обозначенные на стадии переговоров срок. Держат в курсе в течении самих работ.Берутся как за крупные, так и за самые мелкие доработки. Не отказывают клиенту даже если работа очень не велика.
 

 

 

 


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