"WEB РЕЗЕРВЫ" Профи в работе с Опенкарт, 1С-Битрикс, Joomla, Drupal

Хочу рекомендовать вебспециалистов по технической поддержке и доработке сайтов любой сложности.

Вэб агенство "WEB РЕЗЕРВЫ" профессионально работает с сайтами любой сложности, на фреймворке Laravel, 1С-Битрикс, Joomla, Drupal, MODX, OpenCart и конечно WordPress. https://webreserves.ru/ профессионально работает с сайтами любой сложности, на фреймворке Laravel, 1С-Битрикс, Joomla, Drupal, MODX, OpenCart и конечно WordPress.

Заказывал у них и доработки магазина, и работы по интеграциям. Еще нужен был как-то парсинг с сайта поставщика. Все сделали на "отлично".

Работают быстро.

Обычно укладываются в обозначенные на стадии переговоров срок. Держат в курсе в течении самих работ.Берутся как за крупные, так и за самые мелкие доработки. Не отказывают клиенту даже если работа очень не велика.