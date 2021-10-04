➡️ 5000 за Премиум и 500руб за бесплатную карту Альфа банка.

Отправлено Сегодня, 09:54

Розыгрыш айфонов и 100000 руб. среди всех, оформивших карты Альфа-банка.

Добрый день, есть возможность получить 500 руб. за полностью бесплатную дебетовую карту Альфа банка, без всяких "НО!"

Без кредитного лимита и т.д., то есть самая обычная банковская карта.

Она бесплатная навсегда и не требует платы за обслуживание!

по спец. ПРОМО ссылке с бонусом 500 руб! ✅1. Подаем заявку на сайте Альфа банка

✅2. Получаем ее либо в отделении выбранном при подаче заявки, либо курьер бесплатно домой привезет.

✅3. Делаем любую покупку, хоть жевачку можете в магазине купить.

После того, как в истории под транзакцией часики пропадут, сам банк Вам выплатит 500 руб.

➡️ Кэшбэк до 33%% в первые 2 месяца после активации карты, далее 1.5% или 2% в зависимости от ваших трат.

Процент на остаток 7% годовых в первые 2 месяца после активации карты, далее уточнйяте.

В целом, условия даже получше других банков. Конечно, дело за вами, но это хорошая плюшка, да и бесплатная карта всегда может понадобиться.

➡️ Закажите бесплатную именную карту VISA/MasterCard или "цифровую карту" по ссылке https://adw-kupon.ru...ebit-cards.html

получите карту курьером или в отделении банка (если заказываете пластик, обычно на следующий день), активируйте карту, совершите любую покупку и в следующем месяце банк начислит бонус.

- Бесплатное обслуживание, навсегда и без условий;

- Кэшбэк до 2% на все покупки;

- До 7% на остаток;

- Снятие наличных без комиссии (до 50 тыс/мес. в банкоматах любых банков; без ограничений - в банкоматах Альфабанка и партнёров);

- Бесплатные переводы в другие банки по номеру телефона.

Также с картой:

✅ сможете открыть накопительный "Альфа-Счёт" и получать 7% (7.5% с 01.10) на остаток;

✅ получите шанс выиграть 100 000р. в рамках ежемесячного розыгрыша среди участников + розыгрыш смартфонов iPhone.

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➡️ Получи 5000, если ты оформишь премиальное обслуживание по ссылке или промокоду — его нужно назвать менеджеру в офисе.

RWQPQV и Промо ссылка на Альфа Премиум, бонус 5000 Промокод:

Высокая ставка по накопительному Альфа-Счёту с первого месяца и 3 месяца бесплатного премиального обслуживания для новых клиентов.

•Лучший премиальный банк России по данным Frank RG три года подряд.

•Повышенные ставки по накоплениям. Максимальный кэшбэк и мили по картам.

•Бесплатные поездки на авто бизнес-класса, проход в бизнес-залы аэропортов и другие привилегии.

•Бесплатное обслуживание.

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Кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без %» может иметь лимит до 300 тысяч рублей, который можно тратить на покупки или снимать наличными в любом банкомате. Комиссий за снятие нет. Беспроцентный период 100 дней распространяется как на покупки по карте, так и на снятие наличных.

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