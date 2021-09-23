Подскажите карту виртуальную с минимальными процентами?

Всех приветствую.
Вопрос.
Моя тетка в Украине. Сын москвич.
Карта Сбербанка закончился срок действия.
Какой лучше подобрать вариант? для пополнения/перевода виртуальной карты.
Что знаю я. точнее пользуюсь по онлайн платежам.
У меня есть Киви виртуал (получаю переводы на Кворке). Прицеплена к телефону. расплачиваюсь либо в магазине, либо через бестченндж на приват.
Есть Юмани осталась от ЯндДенег пластиковая. Сейчас конечно рся уже на нее не перечисляет.
но мне с нее ужасн не выгодно выводить под дикие проценты.
расчет также либо телефоном либо через бестчнендж наличкой.
Как думал я, в России Киви достаточно популярная платежка. то есть что я заработал на кворке. к примеру 960 рубл. мне приходит 920.
Обсудили вчера вопрос с сыном тетки (москвичем).
говорит пополнение КИВИ для него будут дикие проценты.
Так ли это?
Может немного запутанно расписал.. но все же.. что подобрать для более выгодного ему пополнения и снятия у нас.
Я по себе больше слоняюсь к Киви.
Спасибо за рекомендации.