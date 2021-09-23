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Подскажите карту виртуальную с минимальными процентами?

Автор темы Berg Master, Вчера, 18:12

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#1 Berg Master

Berg Master

    Коммерсант

  • Киберсанты
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11
Хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:12

Всех приветствую.

Вопрос.

 

Моя тетка в Украине. Сын москвич.

Карта Сбербанка закончился срок действия. 

Какой лучше подобрать вариант? для пополнения/перевода виртуальной карты.

 

Что знаю я. точнее пользуюсь по онлайн платежам.

У меня есть Киви виртуал (получаю переводы на Кворке). Прицеплена к телефону. расплачиваюсь либо в магазине, либо через бестченндж на приват.

Есть Юмани осталась от ЯндДенег пластиковая. Сейчас конечно рся уже на нее не перечисляет.

но мне с нее ужасн не выгодно выводить под дикие проценты.

расчет также либо телефоном либо через бестчнендж наличкой.

 

Как думал я, в России Киви достаточно популярная платежка. то есть что я заработал на кворке. к примеру 960 рубл. мне приходит 920.

 

Обсудили вчера вопрос с сыном тетки (москвичем).

говорит пополнение КИВИ для него будут дикие проценты.

 

Так ли это?

Может немного запутанно расписал.. но все же.. что подобрать для более выгодного ему пополнения и снятия у нас.

 

Я по себе больше слоняюсь к Киви.

 

Спасибо за рекомендации.


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