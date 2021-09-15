Scsobmen.com – сервис обмена цифровых валют

Уважаемые пользователи форума, scsobmen.com - это сервис по обмену различных цифровых (электронных) валют с использованием известных платёжных систем.
Активны направления обмена с платёжными системами: Qivi, Webmoney, Advcash, Perfect Money, Payeer и Visa - Master Card, где принимают участие банки второго уровня Республики Казахстан, кроме того действуют обмены с цифровыми валютами: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether TRC-20.
Сервис осуществляет свою деятельность от имени индивидуального предпринимателя, официально зарегистрированного в соответствующем налоговом органе. В обмене отсутствуют скрытые комиссии, весь процесс сделки проходит строго по утверждённому регламенту в автоматическом, либо в полуавтоматическом режиме.
Наличие профессиональной онлайн поддержки на сервисе позволяет сделать обмен безопасным и быстрым.
На сервисе постоянно действуют акции. После регистрации начинает действовать накопительная система скидок при совершении обмена.
Согласно партнёрской программе на сервисе, наш партнёр может получать доход от совершённых обменов, реализованных с помощью партнёрской ссылке.
Наша задача заработать хорошую репутацию, получить статус надёжного партнёра и сделать всё, чтобы пользователи нашего обменного пункта совершили успешно выгодный обмен.
Добро пожаловать на наш обменный пункт цифровых валют!
Желаем Вам успеха и финансовой независимости!
Наш сервис размещён по адресу: https://scsobmen.com
Email: support@scsobmen.com
Контактный телефон и Whatsapp: 8-777-954-99-88
Telegram: @scsobmen_bot
График работы: 24/7 - круглосуточно
Оператор online: с 10:00 до 02:00 по г. Нур-Султан (Астана) - с 07:00 до 23:00 по г. Москва