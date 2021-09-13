VPSDOM.RU Хостинг - Провайдер

Здравствуйте, хочу представить вам наш хостинг - VPSDOM
Что мы можем.
Мы представляем:
• Виртуальные и выделенные сервера
• SSD диски
• Бесплатное администрирование
• Установка сервера в течении 15 минту
• Установка Windows на ваш сервер 10$
• Бесплатный перенос сайтов от другого хостера
Расположение:
• Германия
• Финляндия
Доступны следующие версии Windows:
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows 10 PRO
Оплата:
• PayPal
• Qiwi
• Webmoney
• Яндекс.Деньги
• Visa
• Mastercard
• Bitcoin
Всегда ваш Хостинг - Провайдер vpsdom