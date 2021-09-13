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VPSDOM.RU Хостинг - Провайдер

Автор темы vpsdom, Вчера, 15:22

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#1 vpsdom

vpsdom

    Новичок

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Отправлено Вчера, 15:22

Здравствуйте, хочу представить вам наш хостинг - VPSDOM
Что мы можем.
 
Мы представляем:
• Виртуальные и выделенные сервера
• SSD диски
• Бесплатное администрирование
• Установка сервера в течении 15 минту
• Установка Windows на ваш сервер 10&#36;
• Бесплатный перенос сайтов от другого хостера
 
Расположение:
• Германия 
• Финляндия
 
Доступны следующие версии Windows:
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows 10 PRO
 
Оплата:
• PayPal
• Qiwi
• Webmoney
• Яндекс.Деньги
• Visa
• Mastercard
• Bitcoin

  

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