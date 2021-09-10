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Зеленский не исключил войны с Россией

Автор темы Алексей web, Вчера, 10:42

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#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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Отправлено Вчера, 10:42

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности полноценной войны с Россией, однако считает, что это было бы «наибольшей ошибкой». Об этом украинский президент заявил в ходе форума YES Brainstorming.

 

Модератор дискуссии спросил Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. «Считаю, может быть», — ответил президент (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».

Владимир Зеленский признал также, что не получил прямого ответа от США о вступлении Украины в НАТО во время визита в Вашингтон. «Да, мы не получили прямой позиции относительно вступления Украины в НАТО», — отметил он. При этом президент Украины уверен, что Киев может положиться на США, потому что у двух стран «сегодня отношения на другом уровне».

 


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