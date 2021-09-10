Зеленский не исключил войны с Россией

Отправлено Вчера, 10:42

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности полноценной войны с Россией, однако считает, что это было бы «наибольшей ошибкой». Об этом украинский президент заявил в ходе форума YES Brainstorming.

Модератор дискуссии спросил Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. «Считаю, может быть», — ответил президент (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».