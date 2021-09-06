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У кого из пользователей форума есть страничка ВКонтакте ?

Автор темы Алексей web, Вчера, 10:48

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В теме одно сообщение

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 5 961 сообщений
2 326
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 10:48

У кого есть страничка ВКонтакте ? Вот моя . Давайте будем друзьями. Опубликуйте в этой теме свой профиль ВКонтакте. 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 535 сообщений
8 490
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 13:26

Мой профиль - https://vk.com/anatolij_belousov  :)


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