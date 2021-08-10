Технология печати

Отправлено Вчера, 23:21

Цифровая печать, это способ дающий "воспроизводить" с отменным фотографическим стилем, подходящим для снижения расходов на печать рекламной продукции, текстиля. В области рекламной информации, цифровая печать - это новаторское изменение, когда можно изготавливать изделия с полноцветной печатью с малыми затратами, тем самым повышая уровень их результативности и подчеркивая маркетинговые сообщения.

Флексографическая печать, это методика, особенно подобающая для печати на упаковочных материях, как например: самоклеющиеся этикетки, бумажные пакеты и др., поэтому она даёт возможность печатать не только на канцелярской основе, но и на материале из пластика. Принцип содержится в том, что оригинал реорганизуется в так называемые штампы, а затем переносится на печатный материал непосредственно с поверхности эластичной печатной формы.

Методика гравировки пойдет для маркировки изделий из самых многообразных материалов. Самое главное преимущество, изящный внешний вид, большая прочность и скорость обработки. Чаще всего гравируются материалы из стали, дерева, стекла, однако их можно без трудностей гравировать на пластике, оргстекле, резине, силиконе, камне или бумажке. Маркетинговая продукция, изготовленная с использованием данной технологии, выглядит действительно великолепно.

Офсетная печать по-минувшему остается самой главной техникой печати. Методика, при которой краска фиксируется с печатных форм на резиновый цилиндр, а затем на спецпечатный материал; чаще всего на бумажку, даёт возможность печатать с большим качеством. Чрезмерным плюсом офсетной печати считается небольшая цена при большем объеме работ. В данной технике, реально работает правило: "чем больше отпечатываете, тем меньше платите", поскольку большая часть затрат зарождается до подлинного начала печати. При работе всегда используются только четыре важных цвета, так нарекаемые CMYK. Для совершенного ознакомления с информацией, предлагаем перейти на https://printexx.ru

Тиснение, это эффективная возможность маркировки маркетинговых предметов из кожи, кожзаменителя, а также пластика, бумажки или сплава. Тиснение под силой приводит к пластической деформации материала под воздействием давления и нагрева с поддержкой специальной матрицы. Большим преобладанием этой технологии является роскошный внешний вид, а также высочайшая стойкость и долговечность рекламного сообщения. Тиснение по коже или кожзаменителю больше всего используется для брендирования дневников, лент и остальных кожаных предметов.

Сублимация, весьма долговечная методика печати, особенно пригодная для нанесения на текстиль. Она работает по принципу переноса "мотива" со специальной копировальной бумаги прямо на изделие.