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Новый Windows 11 этой осенью

Автор темы seocool, Сегодня, 10:15

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В теме одно сообщение

#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
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  • 88 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:15

 
 
Новые иконки и обои
Теперь только x64 версия
Ещё больше всякой мишуры
Что думаете?

 


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#2 Stoun30

Stoun30

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 1 233 сообщений
93
Очень хороший

Отправлено Сегодня, 14:36

что ничего особенного не будет, это как с айфоном - 11 слабо отличается от 10, но все его хотят, так и тут - все будут ставить новую винду по возможность,а  она поначалу будет глюченой и хуже старой(


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