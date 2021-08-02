Новый Windows 11 этой осенью

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Стажер
Отправлено Сегодня, 10:15
Свой человек
Отправлено Сегодня, 14:36
что ничего особенного не будет, это как с айфоном - 11 слабо отличается от 10, но все его хотят, так и тут - все будут ставить новую винду по возможность,а она поначалу будет глюченой и хуже старой(
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