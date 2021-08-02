Бонус 30$! Робофорекс и Forex4You ==> партнерка платит.
Партнерка Робофорекс, высокая конверсия за счет бонуса 30$ всем.
1. Возможность выводить прибыль - вы можете снимать прибыль от торговли на собственные и бонусные средства без ограничений.
2. Бонусные средства выдерживают "просадку" - бонус не будет списан при уменьшении баланса счёта ниже уровня бонусной части вплоть до момента наступления события Stop Out.
3. Стартовый капитал - возможность получить бонус 30 USD для торговли на реальном счёте при верификации платёжных реквизитов.
4. Возможность продолжения торговли на бонусные средства - ваш бонус может быть единственным источником средств для торговли.
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Брокер Roboforex начал свою работу 2009 году и за пять лет своего существования разросся в большую компанию, прочно заняв лидирующие позиции в сфере финансовых услуг. Компания не раз получала соответствующие награды:
Best Retail Forex Broker;
Лучшее исполнение среди брокеров в регионе Восточная Европа;
Лучший форекс брокер для автоматизированной торговли;
Самый быстроразвивающийся ECN-брокер в регионе Восточная Европа.
Отдельно стоит выделить награду, которую принесли Roboforex советники и роботизированные системы – Лучший брокер мира для работы с роботами и советниками Форекс (2011 год). Все это свидетельствует о серьезном подходе к своей работе, а также о большом количестве довольных клиентов, которые про Roboforex отзывы оставляли положительные комментарии легко и в огромном количестве.
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*Высокий уровень ставок вознаграждения;
*Начисление комиссии агенту по факту открытия сделки клиентом;
*Отсутствие минимального размера сделки (Min Trade Points) для начисления комиссии;
*Возможность развития собственной партнерской сети;
*5-ть уровней начисления комиссии;
*Не требуются первоначальные вложения;
*Простой механизм регистрации партнерского счета;
*Детализированная статистика по торговым оборотам;
*Отчеты по финансовому вознаграждению;
*Широкий спектр рекламных материалов;
*Информационная поддержка со стороны компании
Пример расчёта дохода Интернет-партнёра по многоуровневой системе
Рассмотрим простой пример заработка по программе "Интернет-партнёр". Вы привлекли 10 клиентов и 1-го субпартнёра "A". Ваш субпартнёр привлёк 5 клиентов и 1-го субпартнёра "B", который привлёк 5 клиентов. Предположим, каждый из клиентов совершил по одной сделке объёмом 1 лот по валютной паре EUR/USD. Рассчитаем ваш заработок:
Вознаграждение за ваших клиентов = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 10 (количество клиентов) = 60 USD.
Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "A" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 20% (ставка партнёра 2-го уровня) = 6 USD.
Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "B" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 15% (ставка партнёра 3-го уровня) = 4,5 USD.
Итого: 60 + 6 + 4,5 = 70,5 USD.
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Альтернативное решение:
Ознакомиться с ними можно на http://best-options.ru
Легендарный Forex4You.
Это единственная партнерка, которая не меняла условия в худшую сторону за последние 10 лет, не отжимала привлеченных клиентов, исправно платит, не срезает комиссию.
А я имею аккаунты в десятке аналогихных партнерок, есть с чем сравнить.
Сколько вы можете зарабатывать на форекс партнерках? Ваш заработок будет зависеть от торгового оборота клиентов и немножечко от Вашего везения.
Например, через вас может зарегистрироваться всего один клиент, который будет приносить вам 1000 долларов в месяц, а может, придётся привлечь 200 клиентов, для того чтобы выйти на уровень заработка в 1000$ в месяц. Советую не лениться, а привлекать как можно больше клиентов.
Более конкретный пример - если у вас есть 15 активных трейдеров, каждый из которых, в день закрывает по 10 ордеров, то, с учетом комиссии, ваше вознаграждение составит 2700 долларов.
По схеме Multilevel партнёр может зарабатывать на привлечении не только трейдеров, но и партнёров. Схема Multilevel - это трехуровневая партнёрская программа, то есть заработок начисляется как от лично привлечённых трейдеров (клиенты первого уровня), так и от тех, что были привлечены приглашенными партнерами (второй уровень), и партнерами партнёров (третий уровень).
Вознаграждение начисляется в размере 50% от спреда, полученного от привлечённых клиентов первого уровня, 16.7% от клиентов второго уровня, 5.6% третьего уровня.