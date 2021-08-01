Продажа гостевого дома в Крыму

Отправлено Вчера, 20:50

Здравствуйте дорогие форумчане!

Вашему вниманию предлагается к продаже гостевой дом ( готовый работающий бизнес) на Южном берегу Крыма,

в 300 метрах от моря, в одном километре от будущей игровой зоны недалеко от крупнейшего пятизвездочного отеля "МРИЯ".

Четырех-этажный отель состоит из 20 действующих номеров.

Описание:

Продаю гостевой дом – готовый действующий бизнес, площадью 900 м2 на 6 сотках земли в Ялте, пгт Кацивели. Целевое назначение земли – ИЖС. Дом полностью в жилом состоянии. Все документы российские. Электричество, вода и канализация подключены, также есть резервные ёмкости для воды. Прямо к дому подходит широкая бетонированная дорога. Гостевой дом состоит из трёх расположенных рядом строений в 3 и 4 этажа. Всего 20 благоустроенных номеров с балконами, мебелью, кондиционерами и ванными комнатами. На четвёртом этаже находится просторное помещение 156 м2, с панорамными окнами, через которые открывается прекрасный вид на море и горы. Своя закрытая парковка во дворе с автоматическими воротами, а также зелёный уголок с маленьким прудом, инжиром, олеандрами.

От дома до моря около 250-300 метров, до ближних пляжей пешком идти 5-6 минут. Столько же идти до центра посёлка, где располагаются продуктовые и хозяйственные магазины, почта, детский сад, остановка общественного транспорта. В 600 метрах находится аквапарк с морской водой. Также в нескольких километрах от дома расположен крупнейший Крымский пятизвёздночный курорт международного уровня «Мрия» с общедоступными парком развлечений, медицинским центром, СПА, японским садом, винным парком и сыроварней. В летний сезон гостевой дом пользуется хорошим спросом среди туристов, а в межсезонье – среди работников «Мрии».

Рядом красивый хвойный лес, через который можно пройти к большой набережной, протяжённостью около 2.5 километров. В районе этой набережной будет располагаться Крымская игровая зона, строительство которой намечено на начало 2021года.

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Сообщение отредактировал Алексей+: Вчера, 21:00