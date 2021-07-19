Посоветуйте место для семейного отдыха в Москве или области. Хотим встретиться со старыми друзьями и семьями отдохнуть.
Посоветуйте место для семейного отдыха в Москве
Автор темы Красотулька , Сегодня, 06:40
Сообщений в теме: 4
#4
Отправлено Сегодня, 07:13
Красотулька, я конечно вас понимаю, дом надоедает со своей бытовухой, особенно если в нем находится 24 часа в сутки, то отдыхать хочется за его пределами. Знакомые недавно отдыхали в поселке "Покровские ворота" https://pokrov-vorota.ru/arenda Арендовали там коттедж. Говорят, что там как раз организовано все для семейного отдыха.
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