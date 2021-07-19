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Посоветуйте место для семейного отдыха в Москве

Автор темы Красотулька , Сегодня, 06:40

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Сообщений в теме: 4

#1 Красотулька

Красотулька

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:40

Посоветуйте место для семейного отдыха в Москве или области. Хотим встретиться со старыми друзьями и семьями отдохнуть.
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#2 Мать Тереза

Мать Тереза

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 07:04

У нас это обычно посиделки или у нас на даче или у друзей в загородном доме. Это такая уже сложившаяся традиция, что нарушить ее вряд-ли рискнем.
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#3 Красотулька

Красотулька

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 07:08

Мы так тоже собирались несколько лет подряд, но в этом году решили устроить отдых вне дома, чтобы были развлечения и отдых не только для детей, но и для взрослых.
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#4 Мать Тереза

Мать Тереза

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 07:13

Красотулька, я конечно вас понимаю, дом надоедает со своей бытовухой, особенно если в нем находится 24 часа в сутки, то отдыхать хочется за его пределами. Знакомые недавно отдыхали в поселке "Покровские ворота" https://pokrov-vorota.ru/arenda Арендовали там коттедж. Говорят, что там как раз организовано все для семейного отдыха.
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#5 Красотулька

Красотулька

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 07:30

Какой отличный вариант. Странно, что не слышала о нем раннее. Показала друзьям, они тоже оценили и уже с нетерпением ждём выходных.
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