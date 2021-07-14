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Интернет-магазин с товарным наполнением

Автор темы NittaSau, Вчера, 13:21

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#1 NittaSau

NittaSau

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Отправлено Вчера, 13:21

Делаем готовые интернет-магазины с товарным наполнением, а также предоставляем доступ к АПИ для добавления товаров известных маркетплейсов на сайты различных CMS.
 
В настоящее время мы можем подключить:
- китайские маркетплейсы Таобао/Tmall, 1688, Alibaba;
- американский eBay;
- товары AliExpress.
 
Наша система обладает широким функционалом. Есть возможность установления своей наценки на товары, перевода сайта на любой язык и конвертации валюты, настройки доставки и оплаты товаров. Товары и вся информация о них обновляется автоматически. Оценить работу системы можно, протестировав ее бесплатно.
 
Подробности на сайте https://otcommerce.com/ru/

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