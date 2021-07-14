Интернет-магазин с товарным наполнением

Делаем готовые интернет-магазины с товарным наполнением, а также предоставляем доступ к АПИ для добавления товаров известных маркетплейсов на сайты различных CMS.
В настоящее время мы можем подключить:
- китайские маркетплейсы Таобао/Tmall, 1688, Alibaba;
- американский eBay;
- товары AliExpress.
Наша система обладает широким функционалом. Есть возможность установления своей наценки на товары, перевода сайта на любой язык и конвертации валюты, настройки доставки и оплаты товаров. Товары и вся информация о них обновляется автоматически. Оценить работу системы можно, протестировав ее бесплатно.
Подробности на сайте https://otcommerce.com/ru/