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Предоставляю услуги по наполнению Сайтов/Форумов/Каталогов, Копирайт/Р

Автор темы AGTexts, Сегодня, 12:52

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#1 AGTexts

AGTexts

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Отправлено Сегодня, 12:52

Здравствуйте Уважаемые форумчане. 
Предлагаю Вам свои услуги.
 
Наполнение сайтов, блогов, форумов, каталогов, магазинов, соц. сети и т.п.
 
Копирайтинг (разные тематики): от 100 руб. - 1000сим. (зависит от сложности задачи)
Рерайтинг (разные тематики): от 40 руб. - 1000сим. (зависит от сложности задачи)
Копипаст: от 5 руб. (зависит от сложности задачи)
 
Возможно выполнение других рутинных задач по согласованию.
Есть небольшие познания в HTML, PHP, CSS, jQwery, (знаком с лендингами и разными движками), быстро обучаем.
 
С удовольствием выполню ваш заказ и буду  рад долгосрочному сотрудничеству. 
Примеры работ предоставлю по запросу.
 
Контакты:
Telegram: @segvikt  (https://t.me/segvikt)
Skype: live:.cid.9425366d8220f3af
Email: agtexts@yandex.ru

 


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