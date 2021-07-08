Предоставляю услуги по наполнению Сайтов/Форумов/Каталогов, Копирайт/Р

Отправлено Сегодня, 12:52

Здравствуйте Уважаемые форумчане.

Предлагаю Вам свои услуги.

Наполнение сайтов, блогов, форумов, каталогов, магазинов, соц. сети и т.п.

Копирайтинг (разные тематики): от 100 руб. - 1000сим. (зависит от сложности задачи)

Рерайтинг (разные тематики): от 40 руб. - 1000сим. (зависит от сложности задачи)

Копипаст: от 5 руб. (зависит от сложности задачи)

Возможно выполнение других рутинных задач по согласованию.

Есть небольшие познания в HTML, PHP, CSS, jQwery, (знаком с лендингами и разными движками), быстро обучаем.

С удовольствием выполню ваш заказ и буду рад долгосрочному сотрудничеству.

Примеры работ предоставлю по запросу.

Контакты:

Skype: live:.cid.9425366d8220f3af

Email: agtexts@yandex.ru