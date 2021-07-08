Предоставляю услуги по наполнению Сайтов/Форумов/Каталогов, Копирайт/Р

Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Предлагаю Вам свои услуги.
Наполнение сайтов, блогов, форумов, каталогов, магазинов, соц. сети и т.п.
Копирайтинг (разные тематики): от 100 руб. - 1000сим. (зависит от сложности задачи)
Рерайтинг (разные тематики): от 40 руб. - 1000сим. (зависит от сложности задачи)
Копипаст: от 5 руб. (зависит от сложности задачи)
Возможно выполнение других рутинных задач по согласованию.
Есть небольшие познания в HTML, PHP, CSS, jQwery, (знаком с лендингами и разными движками), быстро обучаем.
С удовольствием выполню ваш заказ и буду рад долгосрочному сотрудничеству.
Примеры работ предоставлю по запросу.
Контакты:
Telegram: @segvikt (https://t.me/segvikt)
Skype: live:.cid.9425366d8220f3af
Email: agtexts@yandex.ru